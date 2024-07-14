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Около 800 машин скопилось в очереди у Крымского моста - РИА Новости, 14.07.2024
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15:12 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/most-1959584268.html
Около 800 машин скопилось в очереди у Крымского моста
Около 800 машин скопилось в очереди у Крымского моста - РИА Новости, 14.07.2024
Около 800 машин скопилось в очереди у Крымского моста
Около 500 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани, 300 автомобилей ждут проезда со стороны Крыма, сообщает оперативный Telegram-канал... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:12
2024-07-14T15:12
общество
керчь
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Около 500 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани, 300 автомобилей ждут проезда со стороны Крыма, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. По состоянию на 9.00 мск в очереди находилось более 700 транспортных средств. "В очереди со стороны Тамани находится 480 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа" , - говорится в сообщении. Данные приведены по состоянию на 14.00 мск. По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря. Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
https://ria.ru/20230913/most-1896046046.html
https://ria.ru/20240706/most-1957933099.html
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общество, керчь, крымский мост
Общество, Керчь, Крымский мост
Около 800 машин скопилось в очереди у Крымского моста

Около 500 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Около 500 машин скопилось в очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани, 300 автомобилей ждут проезда со стороны Крыма, сообщает оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе.
По состоянию на 9.00 мск в очереди находилось более 700 транспортных средств.
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"В очереди со стороны Тамани находится 480 транспортных средств. Время ожидания около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа" , - говорится в сообщении.
Данные приведены по состоянию на 14.00 мск.
По Крымскому мосту разрешено движение легкового транспорта и автобусов, негрузовых микроавтобусов и минивэнов, а также автомобилей "пикап". Грузовой транспорт в Крым попадает с помощью Керченской паромной переправы (только приоритетные грузы) и сухопутным маршрутом через новые регионы вдоль Азовского моря.
Большие очереди в основном в дневное время перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда.
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ОбществоКерчьКрымский мост
 
 
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