https://ria.ru/20240714/moskva-1959801390.html
Москвичам порекомендовали менять батареи в квартирах с мая по сентябрь
Москвичам порекомендовали менять батареи в квартирах с мая по сентябрь - РИА Новости, 15.07.2024
Москвичам порекомендовали менять батареи в квартирах с мая по сентябрь
Москвичам порекомендовали менять радиаторы отопления в квартирах с мая по сентябрь, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 15.07.2024
2024-07-14T12:57
2024-07-14T12:57
2024-07-15T16:01
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москвичам порекомендовали менять радиаторы отопления в квартирах с мая по сентябрь, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Удобнее менять радиаторы в период с мая по сентябрь. Если делать это во время отопительного сезона, то надо будет перекрывать весь стояк. К тому же работы придется проводить как можно быстрее, чтобы не причинять неудобств соседям", - говорится в сообщении. Отмечается, что если батареи начинают протекать, необходимо срочно заняться их заменой. Заявки на замену радиаторов принимают в единой диспетчерской службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы или в диспетчерской службе управляющей организации. Кроме того, можно оставить онлайн-обращение через мобильное приложение "Госуслуги Москвы".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, отопление, жкх
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Отопление, ЖКХ
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москвичам порекомендовали менять радиаторы отопления в квартирах с мая по сентябрь, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Удобнее менять радиаторы в период с мая по сентябрь. Если делать это во время отопительного сезона, то надо будет перекрывать весь стояк. К тому же работы придется проводить как можно быстрее, чтобы не причинять неудобств соседям", - говорится в сообщении.
Отмечается, что если батареи начинают протекать, необходимо срочно заняться их заменой. Заявки на замену радиаторов принимают в единой диспетчерской службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы или в диспетчерской службе управляющей организации.
Кроме того, можно оставить онлайн-обращение через мобильное приложение "Госуслуги Москвы".