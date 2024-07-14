https://ria.ru/20240714/moskva-1959801390.html

Москвичам порекомендовали менять батареи в квартирах с мая по сентябрь

Москвичам порекомендовали менять батареи в квартирах с мая по сентябрь - РИА Новости, 15.07.2024

Москвичам порекомендовали менять батареи в квартирах с мая по сентябрь

Москвичам порекомендовали менять радиаторы отопления в квартирах с мая по сентябрь, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 15.07.2024

2024-07-14T12:57

2024-07-14T12:57

2024-07-15T16:01

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москвичам порекомендовали менять радиаторы отопления в квартирах с мая по сентябрь, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Удобнее менять радиаторы в период с мая по сентябрь. Если делать это во время отопительного сезона, то надо будет перекрывать весь стояк. К тому же работы придется проводить как можно быстрее, чтобы не причинять неудобств соседям", - говорится в сообщении. Отмечается, что если батареи начинают протекать, необходимо срочно заняться их заменой. Заявки на замену радиаторов принимают в единой диспетчерской службе департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы или в диспетчерской службе управляющей организации. Кроме того, можно оставить онлайн-обращение через мобильное приложение "Госуслуги Москвы".

https://realty.ria.ru/20240709/moszhilinspektsiya-1958493256.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, отопление, жкх