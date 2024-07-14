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В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары - РИА Новости, 14.07.2024

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары

Экстренное предупреждение объявлено в Москве в дневные часы с 15 до 17 июля из-за сильной жары, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:39

2024-07-14T17:39

2024-07-14T17:39

общество

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве в дневные часы с 15 до 17 июля из-за сильной жары, сообщает столичный главк МЧС. "Экстренное предупреждение об опасном явлении. Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 15, 16 и 17 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30..32°С", - говорится в сообщении. Ведомство рекомендует надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и держаться в тени.

https://ria.ru/20240714/sochi-1959608187.html

москва

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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр