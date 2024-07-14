Рейтинг@Mail.ru
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:39 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/moskva-1959610911.html
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары - РИА Новости, 14.07.2024
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары
Экстренное предупреждение объявлено в Москве в дневные часы с 15 до 17 июля из-за сильной жары, сообщает столичный главк МЧС. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:39
2024-07-14T17:39
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880377_0:3:3631:2045_1920x0_80_0_0_84b42b5deaae96e02c9c10967c62d4f8.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве в дневные часы с 15 до 17 июля из-за сильной жары, сообщает столичный главк МЧС. "Экстренное предупреждение об опасном явлении. Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 15, 16 и 17 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30..32°С", - говорится в сообщении. Ведомство рекомендует надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и держаться в тени.
https://ria.ru/20240714/sochi-1959608187.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0a/1951880377_450:0:3181:2048_1920x0_80_0_0_d435ddfc7527a1cd8430a2b6e901fddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр
В Москве объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары

В Москве с 15 до 17 июля объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в Парке Горького в Москве
Люди отдыхают в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Люди отдыхают в Парке Горького в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Экстренное предупреждение объявлено в Москве в дневные часы с 15 до 17 июля из-за сильной жары, сообщает столичный главк МЧС.
«
"Экстренное предупреждение об опасном явлении. Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в дневные часы 15, 16 и 17 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30..32°С", - говорится в сообщении.
Ведомство рекомендует надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и держаться в тени.
Сочи - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
В предгорных районах Сочи до 15 июля прогнозируется сильная жара
Вчера, 17:18
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Гидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала