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Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию - РИА Новости, 14.07.2024
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23:00 14.07.2024
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Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию
Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию - РИА Новости, 14.07.2024
Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию
Молния попала в трансформаторную подстанцию во Львове на западе Украины, в городе начались перебои со светом, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:00
2024-07-14T23:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Молния попала в трансформаторную подстанцию во Львове на западе Украины, в городе начались перебои со светом, сообщило украинское издание "Страна". "Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию. В городе начались перебои со светом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич уточнил, что проблемы со светом наблюдаются в некоторых районах города. "По предварительной информации, сгорела подстанция или трансформатор, в районе наблюдали перепады света и сильный звук - гудело, сейчас в районах Левандовки, Белогорща и Рясное проблемы с электроэнергией", - приводит слова Зинкевича агентство РБК-Украина.
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В мире, ЖКХ, Львов, Украина
Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию

"Страна": во Львове после удара молнии в подстанцию начались проблемы со светом

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Молния попала в трансформаторную подстанцию во Львове на западе Украины, в городе начались перебои со светом, сообщило украинское издание "Страна".
«
"Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию. В городе начались перебои со светом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны".
Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич уточнил, что проблемы со светом наблюдаются в некоторых районах города.
"По предварительной информации, сгорела подстанция или трансформатор, в районе наблюдали перепады света и сильный звук - гудело, сейчас в районах Левандовки, Белогорща и Рясное проблемы с электроэнергией", - приводит слова Зинкевича агентство РБК-Украина.
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