https://ria.ru/20240714/molniya-1959654863.html

Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию

Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию - РИА Новости, 14.07.2024

Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию

Молния попала в трансформаторную подстанцию во Львове на западе Украины, в городе начались перебои со светом, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T23:00

2024-07-14T23:00

2024-07-14T23:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Молния попала в трансформаторную подстанцию во Львове на западе Украины, в городе начались перебои со светом, сообщило украинское издание "Страна". "Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию. В городе начались перебои со светом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич уточнил, что проблемы со светом наблюдаются в некоторых районах города. "По предварительной информации, сгорела подстанция или трансформатор, в районе наблюдали перепады света и сильный звук - гудело, сейчас в районах Левандовки, Белогорща и Рясное проблемы с электроэнергией", - приводит слова Зинкевича агентство РБК-Украина.

https://ria.ru/20240404/molniya-1937925624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, жкх, львов, украина