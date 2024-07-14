https://ria.ru/20240714/molniya-1959654863.html
Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию
Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию - РИА Новости, 14.07.2024
Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию
Молния попала в трансформаторную подстанцию во Львове на западе Украины, в городе начались перебои со светом, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:00
2024-07-14T23:00
2024-07-14T23:00
в мире
жкх
львов
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155624/67/1556246782_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_e5bd34fa8e9d070d347ba15e285f6b16.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Молния попала в трансформаторную подстанцию во Львове на западе Украины, в городе начались перебои со светом, сообщило украинское издание "Страна". "Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию. В городе начались перебои со светом", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны". Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич уточнил, что проблемы со светом наблюдаются в некоторых районах города. "По предварительной информации, сгорела подстанция или трансформатор, в районе наблюдали перепады света и сильный звук - гудело, сейчас в районах Левандовки, Белогорща и Рясное проблемы с электроэнергией", - приводит слова Зинкевича агентство РБК-Украина.
https://ria.ru/20240404/molniya-1937925624.html
львов
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155624/67/1556246782_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e1e6bfc3bfec7e3192e4e839b5e3b734.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жкх, львов, украина
В мире, ЖКХ, Львов, Украина
Во Львове молния попала в трансформаторную подстанцию
"Страна": во Львове после удара молнии в подстанцию начались проблемы со светом