https://ria.ru/20240714/moldavija-1959612649.html

Молдавский депутат заявил, что власти готовы "задавить" сельское хозяйство

Молдавский депутат заявил, что власти готовы "задавить" сельское хозяйство - РИА Новости, 14.07.2024

Молдавский депутат заявил, что власти готовы "задавить" сельское хозяйство

Власти Молдавии готовы "задавить" всю отрасль сельского хозяйства республики в угоду западным кураторам, освобождая украинское зерно от фитосанитарного... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:50

2024-07-14T17:50

2024-07-14T17:50

молдавия

экономика

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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Власти Молдавии готовы "задавить" всю отрасль сельского хозяйства республики в угоду западным кураторам, освобождая украинское зерно от фитосанитарного контроля, заявил депутат молдавского парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Нестеровский в своем Telegram-канале. Парламентское большинство 11 июля приняло законопроект, который предусматривает освобождение от контроля Национального агентства по безопасности пищевых продуктов зерновых культур украинского происхождения, которые перевозятся транзитом по территории Молдавии. "Освобождение украинского зерна от фитосанитарного контроля является очередным примером, как иностранным компаниям предоставляются льготы, в то время как наши фермеры вынуждены терпеть убытки из-за европейских реформ. Отмена фитосанитарного контроля будет иметь серьезные последствия для сельского хозяйства Молдовы… И складывается единственный логичный вывод, что подобные действия ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) - это попытка "задавить" всю отрасль сельского хозяйства Молдовы в угоду западным кураторам", - написал Нестеровский, отметив, что все это происходит на фоне продолжающегося кризиса в сельском хозяйстве республики. Депутат подчеркнул, что отмена фитосанитарного контроля - это риск завоза в республику карантинных организмов и угроза нарушению карантинных норм. "Без тщательной проверки зерна существует высокая вероятность проникновения вредителей и болезней, которые могут нанести значительный ущерб нашим посевам и сельскохозяйственным культурам", - пояснил он. В прошлом году и в начале нынешнего года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Тогда переговоры с премьером Дорином Речаном и главой минсельхоза Владимиром Болей оказались безрезультатными, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.

https://ria.ru/20240703/investitsii-1957005768.html

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молдавия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

молдавия, экономика