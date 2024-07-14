https://ria.ru/20240714/moldavija-1959594489.html

Шор сравнил происходящее вокруг Трампа с молдавской политикой

Шор сравнил происходящее вокруг Трампа с молдавской политикой - РИА Новости, 14.07.2024

Шор сравнил происходящее вокруг Трампа с молдавской политикой

Ситуация вокруг предстоящих выборов президента США, которая привела к покушению на экс-президента США Дональда Трампа, напоминает происходящее и в молдавской... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:05

2024-07-14T16:05

2024-07-14T16:05

в мире

сша

молдавия

кишинев

дональд трамп

илан шор

евгения гуцул

евразийский экономический союз

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КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Ситуация вокруг предстоящих выборов президента США, которая привела к покушению на экс-президента США Дональда Трампа, напоминает происходящее и в молдавской политике, считает лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "Все это напоминает происходящее сегодня и в молдавской политике. Наша оппозиция постоянно преследуется, на многих представителей заводятся сфабрикованные дела. Получается, что теперь на очереди — пули?", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он также отметил, что новость о покушении на Дональда Трампа обескураживает и пожелал ему скорейшего выздоровления. "Сначала на него (Трампа - ред.) выливали тонны грязи и лжи, потом из кожи вон лезли, чтобы упрятать его за решетку. Теперь пытаются просто ликвидировать. С одной единственной целью — избежать смены власти", - пояснил Шор сравнение с молдавской политикой. Весной в аэропорту Кишинева начались усиленные проверки пассажиров, прибывающих из России. Власти задерживали участвовавших в московском съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС и создавших политический блок "Победа". Часть из них выпустили только через несколько часов после прибытия в Кишинев. Среди задержанных были глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Исполняющий обязанности главы прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдавии Виктор Фуртунэ сообщил, что полиция в ночь на 23 апреля провела 150 обысков у сторонников блока "Победа" в рамках дела о контрабанде, изъяв более 1 миллиона долларов. Задержания и допросы пассажиров, прибывающих из России, продолжались также в мае и июне. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

сша

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T16:05 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, молдавия, кишинев, дональд трамп, илан шор, евгения гуцул, евразийский экономический союз, возрождение, покушение на дональда трампа