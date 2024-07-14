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Шор предупредил о последствиях приобретения Румынией компании RED Nord - РИА Новости, 14.07.2024
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12:30 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/moldavija-1959558451.html
Шор предупредил о последствиях приобретения Румынией компании RED Nord
Шор предупредил о последствиях приобретения Румынией компании RED Nord - РИА Новости, 14.07.2024
Шор предупредил о последствиях приобретения Румынией компании RED Nord
Тарифы на электроэнергию в Молдавии взлетят еще выше в случае приобретения Румынией компании RED Nord, поставляющей энергию на север республики, считает лидер... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:30
2024-07-14T12:30
экономика
молдавия
румыния
илан шор
евросоюз
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 14 июн – РИА Новости. Тарифы на электроэнергию в Молдавии взлетят еще выше в случае приобретения Румынией компании RED Nord, поставляющей энергию на север республики, считает лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. Ранее румынский премьер Марчел Чолаку заявил, что Румыния намерена приобрести компанию RED Nord, которая обеспечивает производство электрической и тепловой энергии для севера Молдавии."К чему же это приведет? Минимум половине местных работников компании укажут на дверь. Вместо этого трудиться будут румыны. А у них и зарплаты выше, и расселять их где-то надо. Ну и, конечно, главный фактор — тарифы на электроэнергию взлетят еще выше", - написал Шор. Он отметил, что после передачи транспортной газовой системы от MoldovaGaz компании из Румынии только за транспортировку газа стали платить в три раза больше. "Чолаку в беседе с румынскими СМИ цинично не признает, что в стране очень высокие тарифы, она едва ли не впереди всей Европы", - пояснил Шор. Компания RED Nord предлагает услуги по распределению электроэнергии всем пользователям электрораспределительной сети в северной части Молдавии. Она поставляет ресурсы жителям 13 районов, а также города Бельцы, второго по величине города Молдавии. Министры энергетики Молдавии и Румынии в декабре 2023 года подписали меморандум, который предполагает соединение молдавского энергетического рынка с европейским. Пресс-служба минэнергетики Молдавии в сентябре 2023 года сообщила, что ГТС республики перейдет на пять лет в управление румынской компании Vestmoldtransgaz. Ведомство также отметило, что передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейший акционер - "Газпром", который контролирует 50% акций.
https://ria.ru/20240519/gaz-1946990069.html
https://ria.ru/20240710/ukraine-1958836432.html
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экономика, молдавия, румыния, илан шор, евросоюз, молдовагаз, газпром
Экономика, Молдавия, Румыния, Илан Шор, Евросоюз, Молдовагаз, Газпром
Шор предупредил о последствиях приобретения Румынией компании RED Nord

Шор: электричество в Молдавии подорожает при покупке компании RED Nord Румынией

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Линии электропередачи. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июн – РИА Новости. Тарифы на электроэнергию в Молдавии взлетят еще выше в случае приобретения Румынией компании RED Nord, поставляющей энергию на север республики, считает лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале.
Ранее румынский премьер Марчел Чолаку заявил, что Румыния намерена приобрести компанию RED Nord, которая обеспечивает производство электрической и тепловой энергии для севера Молдавии.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Румынская Romgaz будет продавать газ Молдавии втридорога, заявил Шор
19 мая, 11:30
"К чему же это приведет? Минимум половине местных работников компании укажут на дверь. Вместо этого трудиться будут румыны. А у них и зарплаты выше, и расселять их где-то надо. Ну и, конечно, главный фактор — тарифы на электроэнергию взлетят еще выше", - написал Шор.
Он отметил, что после передачи транспортной газовой системы от MoldovaGaz компании из Румынии только за транспортировку газа стали платить в три раза больше. "Чолаку в беседе с румынскими СМИ цинично не признает, что в стране очень высокие тарифы, она едва ли не впереди всей Европы", - пояснил Шор.
Киев - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
На Украине резко ускорилась инфляция из-за роста цен на электроэнергию
10 июля, 20:07
Компания RED Nord предлагает услуги по распределению электроэнергии всем пользователям электрораспределительной сети в северной части Молдавии. Она поставляет ресурсы жителям 13 районов, а также города Бельцы, второго по величине города Молдавии.
Министры энергетики Молдавии и Румынии в декабре 2023 года подписали меморандум, который предполагает соединение молдавского энергетического рынка с европейским.
Пресс-служба минэнергетики Молдавии в сентябре 2023 года сообщила, что ГТС республики перейдет на пять лет в управление румынской компании Vestmoldtransgaz. Ведомство также отметило, что передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейший акционер - "Газпром", который контролирует 50% акций.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
Гагаузия будет получать газ дешевле, чем остальная Молдавия
31 октября 2023, 19:23
 
ЭкономикаМолдавияРумынияИлан ШорЕвросоюзМолдовагазГазпром
 
 
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