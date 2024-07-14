https://ria.ru/20240714/moldavija-1959558451.html

Шор предупредил о последствиях приобретения Румынией компании RED Nord

Шор предупредил о последствиях приобретения Румынией компании RED Nord - РИА Новости, 14.07.2024

Шор предупредил о последствиях приобретения Румынией компании RED Nord

Тарифы на электроэнергию в Молдавии взлетят еще выше в случае приобретения Румынией компании RED Nord, поставляющей энергию на север республики, считает лидер... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T12:30

2024-07-14T12:30

2024-07-14T12:30

экономика

молдавия

румыния

илан шор

евросоюз

молдовагаз

газпром

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КИШИНЕВ, 14 июн – РИА Новости. Тарифы на электроэнергию в Молдавии взлетят еще выше в случае приобретения Румынией компании RED Nord, поставляющей энергию на север республики, считает лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в своем Telegram-канале. Ранее румынский премьер Марчел Чолаку заявил, что Румыния намерена приобрести компанию RED Nord, которая обеспечивает производство электрической и тепловой энергии для севера Молдавии."К чему же это приведет? Минимум половине местных работников компании укажут на дверь. Вместо этого трудиться будут румыны. А у них и зарплаты выше, и расселять их где-то надо. Ну и, конечно, главный фактор — тарифы на электроэнергию взлетят еще выше", - написал Шор. Он отметил, что после передачи транспортной газовой системы от MoldovaGaz компании из Румынии только за транспортировку газа стали платить в три раза больше. "Чолаку в беседе с румынскими СМИ цинично не признает, что в стране очень высокие тарифы, она едва ли не впереди всей Европы", - пояснил Шор. Компания RED Nord предлагает услуги по распределению электроэнергии всем пользователям электрораспределительной сети в северной части Молдавии. Она поставляет ресурсы жителям 13 районов, а также города Бельцы, второго по величине города Молдавии. Министры энергетики Молдавии и Румынии в декабре 2023 года подписали меморандум, который предполагает соединение молдавского энергетического рынка с европейским. Пресс-служба минэнергетики Молдавии в сентябре 2023 года сообщила, что ГТС республики перейдет на пять лет в управление румынской компании Vestmoldtransgaz. Ведомство также отметило, что передача газотранспортных сетей обусловлена обязательствами Молдавии в рамках третьего энергетического пакета ЕС. Газотранспортная система Молдавии принадлежит российско-молдавскому "Молдовагазу", его крупнейший акционер - "Газпром", который контролирует 50% акций.

https://ria.ru/20240519/gaz-1946990069.html

https://ria.ru/20240710/ukraine-1958836432.html

https://ria.ru/20231031/gaz-1906522792.html

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румыния

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, молдавия, румыния, илан шор, евросоюз, молдовагаз, газпром