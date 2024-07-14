https://ria.ru/20240714/minoborony-1959585598.html
Минобороны показало кадры уничтожения ЗРК IRIS-T ударом "Искандера"
Минобороны показало кадры уничтожения ЗРК IRIS-T ударом "Искандера" - РИА Новости, 14.07.2024
Минобороны показало кадры уничтожения ЗРК IRIS-T ударом "Искандера"
Минобороны России опубликовало в воскресенье кадры уничтожения пусковой установки зенитного ракетного комплекса производства Германии IRIS-T ударом "Искандера". РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:19
2024-07-14T15:19
2024-07-14T15:19
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безопасность
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днепропетровская область
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минобороны России опубликовало в воскресенье кадры уничтожения пусковой установки зенитного ракетного комплекса производства Германии IRIS-T ударом "Искандера". "Операторами БПЛА ВС РФ были выявлены боевые машины ЗРК на подготовленной огневой позиции в районе населенного пункта Волосское Днепропетровской области. Расчетами ОТРК "Искандер" ВС РФ по обнаруженной позиции немецкого комплекса ПВО был нанесен ракетный удар", - рассказали в МО РФ. Отмечается, что средства объективного контроля подтвердили уничтожение пусковой установки ЗРК IRIS-T, радиолокационной станции TRML-4D и личного состава ВСУ, обслуживавшего боевые машины комплекса.
https://ria.ru/20240714/nyp-1959563718.html
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Расчет "Искандер" уничтожил ЗРК "IRIS-T" производства ФРГ в Днепропетровской области
Уничтожение ЗРК «IRIS-T» производства ФРГ в Днепропетровской области
2024-07-14T15:19
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безопасность, россия, германия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Германия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало кадры уничтожения ЗРК IRIS-T ударом "Искандера"
МО показало кадры уничтожения пусковой установки ЗРК IRIS-T ударом "Искандера"