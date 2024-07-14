https://ria.ru/20240714/minoborony-1959568818.html
Российские военные поразили эшелон ВСУ на станции разгрузки
Российские военные поразили эшелон ВСУ на станции разгрузки - РИА Новости, 14.07.2024
Российские военные поразили эшелон ВСУ на станции разгрузки
ВС РФ в минувшие сутки поразили железнодорожный эшелон с техникой ВСУ, а также комплексы ПВО IRIS-T и "Печора", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:42
2024-07-14T13:42
2024-07-14T13:56
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВС РФ в минувшие сутки поразили железнодорожный эшелон с техникой ВСУ, а также комплексы ПВО IRIS-T и "Печора", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки, боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и дивизиона зенитного ракетного комплекса "Печора" 160 зенитной ракетной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.В результате данных ударов противник потерял свыше 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T, три пусковые установки ЗРК С-125 "Печора", многофункциональную РЛС TRML-4D и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения. Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских дрона и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Всего с начала спецоперации было уничтожено 627 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 586 беспилотных летательных аппаратов, 551 зенитный ракетный комплекс, 16 578 танков и других боевых бронированных машин, 1377 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 885 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 686 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240714/etap-1959509718.html
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РИА Новости
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Российские военные поразили эшелон ВСУ на станции разгрузки
Минобороны: российские военные поразили эшелон с военными и техникой ВСУ
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВС РФ в минувшие сутки поразили железнодорожный эшелон с техникой ВСУ, а также комплексы ПВО IRIS-T и "Печора", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки, боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ
и дивизиона зенитного ракетного комплекса "Печора" 160 зенитной ракетной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
В результате данных ударов противник потерял свыше 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T, три пусковые установки ЗРК С-125 "Печора", многофункциональную РЛС TRML-4D и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения. Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских дрона и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 627 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 586 беспилотных летательных аппаратов, 551 зенитный ракетный комплекс, 16 578 танков и других боевых бронированных машин, 1377 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 885 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 686 единиц специальной военной автомобильной техники.