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Российские военные поразили эшелон ВСУ на станции разгрузки - РИА Новости, 14.07.2024
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13:42 14.07.2024 (обновлено: 13:56 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/minoborony-1959568818.html
Российские военные поразили эшелон ВСУ на станции разгрузки
Российские военные поразили эшелон ВСУ на станции разгрузки - РИА Новости, 14.07.2024
Российские военные поразили эшелон ВСУ на станции разгрузки
ВС РФ в минувшие сутки поразили железнодорожный эшелон с техникой ВСУ, а также комплексы ПВО IRIS-T и "Печора", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:42
2024-07-14T13:56
германия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
специальная военная операция на украине
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВС РФ в минувшие сутки поразили железнодорожный эшелон с техникой ВСУ, а также комплексы ПВО IRIS-T и "Печора", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки, боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и дивизиона зенитного ракетного комплекса "Печора" 160 зенитной ракетной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.В результате данных ударов противник потерял свыше 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T, три пусковые установки ЗРК С-125 "Печора", многофункциональную РЛС TRML-4D и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения. Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах.Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских дрона и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.Всего с начала спецоперации было уничтожено 627 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 586 беспилотных летательных аппаратов, 551 зенитный ракетный комплекс, 16 578 танков и других боевых бронированных машин, 1377 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 885 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 686 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240714/etap-1959509718.html
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германия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, россия
Германия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Россия
Российские военные поразили эшелон ВСУ на станции разгрузки

Минобороны: российские военные поразили эшелон с военными и техникой ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВС РФ в минувшие сутки поразили железнодорожный эшелон с техникой ВСУ, а также комплексы ПВО IRIS-T и "Печора", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение железнодорожному эшелону с личным составом и военной техникой ВСУ на станции разгрузки, боевым позициям зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства ФРГ и дивизиона зенитного ракетного комплекса "Печора" 160 зенитной ракетной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
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В результате данных ударов противник потерял свыше 140 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей, пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T, три пусковые установки ЗРК С-125 "Печора", многофункциональную РЛС TRML-4D и радиолокационную станцию подсвета целей и наведения. Также поражены живая сила и военная техника ВСУ в 129 районах.
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 33 украинских дрона и десять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 627 украинских военных самолетов, 277 вертолетов, 27 586 беспилотных летательных аппаратов, 551 зенитный ракетный комплекс, 16 578 танков и других боевых бронированных машин, 1377 боевых машин реактивных систем залпового огня, 11 885 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 686 единиц специальной военной автомобильной техники.
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