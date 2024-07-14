https://ria.ru/20240714/minoborony-1959567462.html

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 14.07.2024

Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 450 военнослужащих, сообщило в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:37

2024-07-14T13:37

2024-07-14T13:51

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 450 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой народной республики. Отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады противника", - говорится в сводке министерства.По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину HMMWV производства США и девять автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, три 105-мм орудия М119 производства США.Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и шесть складов с боеприпасами.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240709/nato-1958469941.html

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сша, россия, вооруженные силы украины