Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
Минобороны: МО: ВСУ потеряли 450 военных в зоне ответственности группировки "Юг"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" по позициям ВСУ в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 450 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
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"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой народной республики. Отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады противника", - говорится в сводке министерства.
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По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину HMMWV производства США и девять автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, три 105-мм орудия М119 производства США.
Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и шесть складов с боеприпасами.