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Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 14.07.2024
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13:37 14.07.2024 (обновлено: 13:51 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/minoborony-1959567462.html
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю - РИА Новости, 14.07.2024
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю
Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 450 военнослужащих, сообщило в... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:37
2024-07-14T13:51
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 450 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой народной республики. Отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады противника", - говорится в сводке министерства.По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину HMMWV производства США и девять автомобилей.В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, три 105-мм орудия М119 производства США.Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и шесть складов с боеприпасами.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю

Минобороны: МО: ВСУ потеряли 450 военных в зоне ответственности группировки "Юг"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" по позициям ВСУ в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, противник потерял до 450 военнослужащих, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 54-й, 72-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной, 10-й горно-штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Григоровка, Переездное, Звановка, Калинина, Предтечино, Андреевка, Верхнекаменское и Часов Яр Донецкой народной республики. Отражены три атаки подразделений 5-й штурмовой бригады противника", - говорится в сводке министерства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
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5 июля, 08:00
По данным российского военного ведомства, ВСУ потеряли за сутки до 450 военнослужащих, два бронетранспортера М113 производства США, боевую бронированную машину HMMWV производства США и девять автомобилей.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США и Krab польского производства, 155-мм гаубица М777 производства США, три 152-мм орудия Д-20, три 105-мм орудия М119 производства США.
Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав", радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и шесть складов с боеприпасами.
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