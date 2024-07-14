Группировка "Центр" улучшила тактическое положение
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 300 военных и три бронемашины
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ
Военнослужащий ВС РФ выполняет ориентацию батареи для ведения огня по позициям ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 47-й, 59-й, 110-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Лозоватское, Тарасовка, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, за сутки отражены шесть контратак подразделений штурмовой бригады "Лють", 31-й, 32-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и отдельного 425-го штурмового батальона ВСУ.
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"Потери противника составили до 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США, а также 122-мм реактивная система залпового огня "Град", - сообщили в Минобороны.
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