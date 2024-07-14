https://ria.ru/20240714/minoborony-1959567309.html

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 14.07.2024

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:35

2024-07-14T13:35

2024-07-14T13:54

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, отразили шесть атак, ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям 47-й, 59-й, 110-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новгородское, Розовка, Лозоватское, Тарасовка, Новоселовка Первая и Торецк Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, за сутки отражены шесть контратак подразделений штурмовой бригады "Лють", 31-й, 32-й, 151-й механизированных, 68-й егерской бригад и отдельного 425-го штурмового батальона ВСУ."Потери противника составили до 300 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", две 122-мм гаубицы Д-30, три 105-мм орудия М119 производства США, а также 122-мм реактивная система залпового огня "Град", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240604/bespilotnik-1950307804.html

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сша, россия, вооруженные силы украины