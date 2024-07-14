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Группировка "Север" поразила живую силу и технику противника - РИА Новости, 14.07.2024
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13:33 14.07.2024 (обновлено: 13:47 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/minoborony-1959566880.html
Группировка "Север" поразила живую силу и технику противника
Группировка "Север" поразила живую силу и технику противника - РИА Новости, 14.07.2024
Группировка "Север" поразила живую силу и технику противника
Киев за сутки потерял до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:33
2024-07-14T13:47
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 116-й, 117-й, 125-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Мирополье, Константиновка Сумской области, Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Отражена атака двух штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, пять пикапов, 155-мм гаубица М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и шесть 122-мм гаубиц Д-30", - отмечает Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, константиновка, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Константиновка, В мире
Группировка "Север" поразила живую силу и технику противника

Минобороны: ВСУ потеряли 150 военных в зоне ответственности группировки "Север"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 150 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
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"Подразделениями группировки войск "Север" поражена живая сила и техника 31-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 34-й, 36-й бригад морской пехоты, 116-й, 117-й, 125-й, 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Журавка, Мирополье, Константиновка Сумской области, Волчанск, Липцы, Тихое, Волчанские Хутора и Старица Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"Отражена атака двух штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери противника составили до 150 военнослужащих, пять пикапов, 155-мм гаубица М777 производства США, два 152-мм орудия Д-20 и шесть 122-мм гаубиц Д-30", - отмечает Минобороны РФ.
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