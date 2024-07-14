https://ria.ru/20240714/mezentsev-1959648660.html

Мезенцев рассказал, почему дружба России и Белоруссии не угрожает НАТО

Мезенцев рассказал, почему дружба России и Белоруссии не угрожает НАТО - РИА Новости, 14.07.2024

Мезенцев рассказал, почему дружба России и Белоруссии не угрожает НАТО

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что укрепление белорусско-российских отношений не несет угрозы НАТО, поскольку... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T22:03

2024-07-14T22:03

2024-07-14T22:03

союзное государство

россия

белоруссия

москва

дмитрий мезенцев

владимир путин

такер карлсон

нато

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МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что укрепление белорусско-российских отношений не несет угрозы НАТО, поскольку невозможно угрожать кому-либо дружбой. "Нет, и не может. Невозможно дружбой угрожать кому-то. Можно привлекать и быть примером", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о том, угрожает ли НАТО укрепление белорусско-российских отношений. "Упрочнение отношений двух государств, объединенных Союзным договором, - это пример добрососедства, учета интересов друг друга, обеспечение куда в большей степени, чем думают наши западные так называемые партнеры, региональной безопасности. И, безусловно, наш пример и построение собственных планов - это фундамент оптимизма миллионов россиян и белорусов", - сказал госсекретарь. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако, по мнению президента, умные люди прекрасно понимают, что это фейк.

https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942087416.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, москва, дмитрий мезенцев, владимир путин, такер карлсон, нато