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Мезенцев рассказал, почему дружба России и Белоруссии не угрожает НАТО - РИА Новости, 14.07.2024
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Союзное государство
 
22:03 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/mezentsev-1959648660.html
Мезенцев рассказал, почему дружба России и Белоруссии не угрожает НАТО
Мезенцев рассказал, почему дружба России и Белоруссии не угрожает НАТО - РИА Новости, 14.07.2024
Мезенцев рассказал, почему дружба России и Белоруссии не угрожает НАТО
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что укрепление белорусско-российских отношений не несет угрозы НАТО, поскольку... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T22:03
2024-07-14T22:03
союзное государство
россия
белоруссия
москва
дмитрий мезенцев
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такер карлсон
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МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что укрепление белорусско-российских отношений не несет угрозы НАТО, поскольку невозможно угрожать кому-либо дружбой. "Нет, и не может. Невозможно дружбой угрожать кому-то. Можно привлекать и быть примером", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о том, угрожает ли НАТО укрепление белорусско-российских отношений. "Упрочнение отношений двух государств, объединенных Союзным договором, - это пример добрососедства, учета интересов друг друга, обеспечение куда в большей степени, чем думают наши западные так называемые партнеры, региональной безопасности. И, безусловно, наш пример и построение собственных планов - это фундамент оптимизма миллионов россиян и белорусов", - сказал госсекретарь. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако, по мнению президента, умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
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россия, белоруссия, москва, дмитрий мезенцев, владимир путин, такер карлсон, нато
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Москва, Дмитрий Мезенцев, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Мезенцев рассказал, почему дружба России и Белоруссии не угрожает НАТО

Мезенцев: укрепление отношений Белоруссии и России не несет угрозы НАТО

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкДмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства
Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Дмитрий Мезенцев, Государственный секретарь Союзного государства. Архивное фото
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МИНСК, 14 июл - РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что укрепление белорусско-российских отношений не несет угрозы НАТО, поскольку невозможно угрожать кому-либо дружбой.
«
"Нет, и не может. Невозможно дружбой угрожать кому-то. Можно привлекать и быть примером", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу "Беларусь 1", отвечая на вопрос о том, угрожает ли НАТО укрепление белорусско-российских отношений.
"Упрочнение отношений двух государств, объединенных Союзным договором, - это пример добрососедства, учета интересов друг друга, обеспечение куда в большей степени, чем думают наши западные так называемые партнеры, региональной безопасности. И, безусловно, наш пример и построение собственных планов - это фундамент оптимизма миллионов россиян и белорусов", - сказал госсекретарь.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако, по мнению президента, умные люди прекрасно понимают, что это фейк.
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Союзное государствоРоссияБелоруссияМоскваДмитрий МезенцевВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
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