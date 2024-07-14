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В Приангарье от медведя пострадал домашний скот - РИА Новости, 14.07.2024
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12:35 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/medved-1959558899.html
В Приангарье от медведя пострадал домашний скот
В Приангарье от медведя пострадал домашний скот - РИА Новости, 14.07.2024
В Приангарье от медведя пострадал домашний скот
Жители села Талая Приангаья пожаловались в полицию, что вторую ночь к ним во дворы приходит медведь, от него пострадал домашний скот, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:35
2024-07-14T12:35
происшествия
иркутская область
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ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Жители села Талая Приангаья пожаловались в полицию, что вторую ночь к ним во дворы приходит медведь, от него пострадал домашний скот, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Иркутской области участились случаи выхода медведей в населенные пункты. Выход хищников к людям зафиксирован в Усть-Илимском, Братском, Качаниско-Ленском, Слюдянском, Иркутском районах. "К сотрудникам полиции с заявлением обратились жители села Талая. Они рассказали, что уже вторую ночь дикий зверь приходит во дворы частных домов. В ходе инцидента пострадал домашний скот местных жителей", - говорится в сообщении. На все места происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими совместно с охотоведами и представителями местных администраций проводится работа, направленная на обеспечение безопасности граждан.
https://ria.ru/20240711/medved-1959106484.html
https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html
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происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Приангарье от медведя пострадал домашний скот

В Приангарье у жителей домашний скот пострадал от медведя

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Бурый медведь. Архивное фото
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ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Жители села Талая Приангаья пожаловались в полицию, что вторую ночь к ним во дворы приходит медведь, от него пострадал домашний скот, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
В Иркутской области участились случаи выхода медведей в населенные пункты. Выход хищников к людям зафиксирован в Усть-Илимском, Братском, Качаниско-Ленском, Слюдянском, Иркутском районах.
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«
"К сотрудникам полиции с заявлением обратились жители села Талая. Они рассказали, что уже вторую ночь дикий зверь приходит во дворы частных домов. В ходе инцидента пострадал домашний скот местных жителей", - говорится в сообщении.
На все места происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими совместно с охотоведами и представителями местных администраций проводится работа, направленная на обеспечение безопасности граждан.
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