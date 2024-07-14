https://ria.ru/20240714/medved-1959558899.html

В Приангарье от медведя пострадал домашний скот

В Приангарье от медведя пострадал домашний скот - РИА Новости, 14.07.2024

В Приангарье от медведя пострадал домашний скот

Жители села Талая Приангаья пожаловались в полицию, что вторую ночь к ним во дворы приходит медведь, от него пострадал домашний скот, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T12:35

2024-07-14T12:35

2024-07-14T12:35

происшествия

иркутская область

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ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Жители села Талая Приангаья пожаловались в полицию, что вторую ночь к ним во дворы приходит медведь, от него пострадал домашний скот, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Иркутской области участились случаи выхода медведей в населенные пункты. Выход хищников к людям зафиксирован в Усть-Илимском, Братском, Качаниско-Ленском, Слюдянском, Иркутском районах. "К сотрудникам полиции с заявлением обратились жители села Талая. Они рассказали, что уже вторую ночь дикий зверь приходит во дворы частных домов. В ходе инцидента пострадал домашний скот местных жителей", - говорится в сообщении. На все места происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими совместно с охотоведами и представителями местных администраций проводится работа, направленная на обеспечение безопасности граждан.

https://ria.ru/20240711/medved-1959106484.html

https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html

иркутская область

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происшествия, иркутская область