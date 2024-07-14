https://ria.ru/20240714/medved-1959558899.html
В Приангарье от медведя пострадал домашний скот
В Приангарье от медведя пострадал домашний скот - РИА Новости, 14.07.2024
В Приангарье от медведя пострадал домашний скот
Жители села Талая Приангаья пожаловались в полицию, что вторую ночь к ним во дворы приходит медведь, от него пострадал домашний скот, сообщает ГУМВД по... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T12:35
2024-07-14T12:35
2024-07-14T12:35
происшествия
иркутская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875932672_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_aa3208613c5264ec630a9ac83ce653d6.jpg
ИРКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Жители села Талая Приангаья пожаловались в полицию, что вторую ночь к ним во дворы приходит медведь, от него пострадал домашний скот, сообщает ГУМВД по Иркутской области. В Иркутской области участились случаи выхода медведей в населенные пункты. Выход хищников к людям зафиксирован в Усть-Илимском, Братском, Качаниско-Ленском, Слюдянском, Иркутском районах. "К сотрудникам полиции с заявлением обратились жители села Талая. Они рассказали, что уже вторую ночь дикий зверь приходит во дворы частных домов. В ходе инцидента пострадал домашний скот местных жителей", - говорится в сообщении. На все места происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Полицейскими совместно с охотоведами и представителями местных администраций проводится работа, направленная на обеспечение безопасности граждан.
https://ria.ru/20240711/medved-1959106484.html
https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875932672_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_55cd28fba85576e86fae283d3e77cc88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутская область
Происшествия, Иркутская область
В Приангарье от медведя пострадал домашний скот
В Приангарье у жителей домашний скот пострадал от медведя