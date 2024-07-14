Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома" - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 14.07.2024 (обновлено: 15:33 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/matvienko-1959587907.html
Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома"
Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома" - РИА Новости, 14.07.2024
Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома"
Все государства, входящие в НАТО, являются вассалами "вашингтонского обкома", они не имеют собственного слова, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:30
2024-07-14T15:33
венгрия
россия
валентина матвиенко
павел зарубин
виктор орбан
нато
совет федерации рф
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_0:0:2824:1590_1920x0_80_0_0_564ed0624d68cb60a9cd79fb7e73571b.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Все государства, входящие в НАТО, являются вассалами "вашингтонского обкома", они не имеют собственного слова, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Все государства, которые туда (в НАТО - ред.) входят, они подневольные вассалы, которые следуют курсу вашингтонского обкома партии. Они не имеют собственного мнения, ни собственного слова", - сказала она журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Матвиенко отметила, что в НАТО нетерпимы к иной точке зрения, приведя в пример ситуацию с нападками на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после его визита в Россию. "Просто удивительно, что они пытаются сопротивляться объективным историческим процессам. Невозможно! Позапугивают они ещё год, два, три, десять, но это уже невозможно. И, вот, смотрите, что происходит с БРИКС, ШОС — страны просто стремятся включиться в нормальные интеграционные процессы. Этот процесс никому не остановить", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953949755_73:0:2802:2047_1920x0_80_0_0_4ccf90eea5347a262df16423d56d458a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, россия, валентина матвиенко, павел зарубин, виктор орбан, нато, совет федерации рф, брикс
Венгрия, Россия, Валентина Матвиенко, Павел Зарубин, Виктор Орбан, НАТО, Совет Федерации РФ, БРИКС
Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома"

Матвиенко: страны, входящие в НАТО, являются вассалами "вашингтонского обкома"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Все государства, входящие в НАТО, являются вассалами "вашингтонского обкома", они не имеют собственного слова, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Все государства, которые туда (в НАТО - ред.) входят, они подневольные вассалы, которые следуют курсу вашингтонского обкома партии. Они не имеют собственного мнения, ни собственного слова", - сказала она журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1".
Матвиенко отметила, что в НАТО нетерпимы к иной точке зрения, приведя в пример ситуацию с нападками на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после его визита в Россию.
"Просто удивительно, что они пытаются сопротивляться объективным историческим процессам. Невозможно! Позапугивают они ещё год, два, три, десять, но это уже невозможно. И, вот, смотрите, что происходит с БРИКС, ШОС — страны просто стремятся включиться в нормальные интеграционные процессы. Этот процесс никому не остановить", - добавила парламентарий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Россия официально получила право вето на вступление Украины в НАТО
12 июля, 08:00
 
ВенгрияРоссияВалентина МатвиенкоПавел ЗарубинВиктор ОрбанНАТОСовет Федерации РФБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала