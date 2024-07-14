https://ria.ru/20240714/matvienko-1959587907.html

Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома"

Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома" - РИА Новости, 14.07.2024

Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома"

Все государства, входящие в НАТО, являются вассалами "вашингтонского обкома", они не имеют собственного слова, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:30

2024-07-14T15:30

2024-07-14T15:33

венгрия

россия

валентина матвиенко

павел зарубин

виктор орбан

нато

совет федерации рф

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Все государства, входящие в НАТО, являются вассалами "вашингтонского обкома", они не имеют собственного слова, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Все государства, которые туда (в НАТО - ред.) входят, они подневольные вассалы, которые следуют курсу вашингтонского обкома партии. Они не имеют собственного мнения, ни собственного слова", - сказала она журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Матвиенко отметила, что в НАТО нетерпимы к иной точке зрения, приведя в пример ситуацию с нападками на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после его визита в Россию. "Просто удивительно, что они пытаются сопротивляться объективным историческим процессам. Невозможно! Позапугивают они ещё год, два, три, десять, но это уже невозможно. И, вот, смотрите, что происходит с БРИКС, ШОС — страны просто стремятся включиться в нормальные интеграционные процессы. Этот процесс никому не остановить", - добавила парламентарий.

https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

венгрия, россия, валентина матвиенко, павел зарубин, виктор орбан, нато, совет федерации рф, брикс