https://ria.ru/20240714/matvienko-1959587907.html
Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома"
Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома" - РИА Новости, 14.07.2024
Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома"
Все государства, входящие в НАТО, являются вассалами "вашингтонского обкома", они не имеют собственного слова, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:30
2024-07-14T15:30
2024-07-14T15:33
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 июл - РИА Новости. Все государства, входящие в НАТО, являются вассалами "вашингтонского обкома", они не имеют собственного слова, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Все государства, которые туда (в НАТО - ред.) входят, они подневольные вассалы, которые следуют курсу вашингтонского обкома партии. Они не имеют собственного мнения, ни собственного слова", - сказала она журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Матвиенко отметила, что в НАТО нетерпимы к иной точке зрения, приведя в пример ситуацию с нападками на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после его визита в Россию. "Просто удивительно, что они пытаются сопротивляться объективным историческим процессам. Невозможно! Позапугивают они ещё год, два, три, десять, но это уже невозможно. И, вот, смотрите, что происходит с БРИКС, ШОС — страны просто стремятся включиться в нормальные интеграционные процессы. Этот процесс никому не остановить", - добавила парламентарий.
https://ria.ru/20240712/rossiya-1959027282.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, валентина матвиенко, павел зарубин, виктор орбан, нато, совет федерации рф, брикс
Венгрия, Россия, Валентина Матвиенко, Павел Зарубин, Виктор Орбан, НАТО, Совет Федерации РФ, БРИКС
Матвиенко назвала страны НАТО вассалами "вашингтонского обкома"
Матвиенко: страны, входящие в НАТО, являются вассалами "вашингтонского обкома"