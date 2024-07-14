https://ria.ru/20240714/lavrov-1959601435.html

Лавров поднимет на Совбезе ООН вопрос списка погибших в Буче

Лавров поднимет на Совбезе ООН вопрос списка погибших в Буче - РИА Новости, 14.07.2024

Лавров поднимет на Совбезе ООН вопрос списка погибших в Буче

Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в Совете Безопасности ООН на следующей неделе поднимет вопрос списка погибших в Буче, тела которых показали РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:42

2024-07-14T16:42

2024-07-14T16:42

россия

буча

ближний восток

сергей лавров

павел зарубин

дмитрий песков

оон

северный поток

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в Совете Безопасности ООН на следующей неделе поднимет вопрос списка погибших в Буче, тела которых показали британские журналисты. В российском МИД ранее анонсировали, что министр Сергей Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока. "Для меня будет достаточно услышать, что они скажут в ответ на, по-моему, уже десятый, в десятый раз заданный вопрос, можно ли посмотреть список тех людей, чьи тела показали в Буче корреспонденты Би-би-си. Позорище, когда элементарную вещь оставляют без ответа, точно также, как и покажите, как идёт расследование террористического акта на "Северных потоках", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.

https://ria.ru/20240714/lavrov-1959573435.html

https://ria.ru/20240701/rossiya-1956527892.html

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Наталья Макарова

россия, буча, ближний восток, сергей лавров, павел зарубин, дмитрий песков, оон, северный поток, совет безопасности оон