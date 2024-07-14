Лавров поднимет на Совбезе ООН вопрос списка погибших в Буче
Лавров на следующей неделе поднимет вопрос списка погибших в Буче
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в Совете Безопасности ООН на следующей неделе поднимет вопрос списка погибших в Буче, тела которых показали британские журналисты.
В российском МИД ранее анонсировали, что министр Сергей Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока.
"Для меня будет достаточно услышать, что они скажут в ответ на, по-моему, уже десятый, в десятый раз заданный вопрос, можно ли посмотреть список тех людей, чьи тела показали в Буче корреспонденты Би-би-си. Позорище, когда элементарную вещь оставляют без ответа, точно также, как и покажите, как идёт расследование террористического акта на "Северных потоках", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
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