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Лавров поднимет на Совбезе ООН вопрос списка погибших в Буче - РИА Новости, 14.07.2024
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16:42 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/lavrov-1959601435.html
Лавров поднимет на Совбезе ООН вопрос списка погибших в Буче
Лавров поднимет на Совбезе ООН вопрос списка погибших в Буче - РИА Новости, 14.07.2024
Лавров поднимет на Совбезе ООН вопрос списка погибших в Буче
Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в Совете Безопасности ООН на следующей неделе поднимет вопрос списка погибших в Буче, тела которых показали РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:42
2024-07-14T16:42
россия
буча
ближний восток
сергей лавров
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в Совете Безопасности ООН на следующей неделе поднимет вопрос списка погибших в Буче, тела которых показали британские журналисты. В российском МИД ранее анонсировали, что министр Сергей Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока. "Для меня будет достаточно услышать, что они скажут в ответ на, по-моему, уже десятый, в десятый раз заданный вопрос, можно ли посмотреть список тех людей, чьи тела показали в Буче корреспонденты Би-би-си. Позорище, когда элементарную вещь оставляют без ответа, точно также, как и покажите, как идёт расследование террористического акта на "Северных потоках", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста. В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://ria.ru/20240714/lavrov-1959573435.html
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россия, буча, ближний восток, сергей лавров, павел зарубин, дмитрий песков, оон, северный поток, совет безопасности оон
Россия, Буча, Ближний Восток, Сергей Лавров, Павел Зарубин, Дмитрий Песков, ООН, Северный поток, Совет Безопасности ООН
Лавров поднимет на Совбезе ООН вопрос списка погибших в Буче

Лавров на следующей неделе поднимет вопрос списка погибших в Буче

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров в Совете Безопасности ООН на следующей неделе поднимет вопрос списка погибших в Буче, тела которых показали британские журналисты.
В российском МИД ранее анонсировали, что министр Сергей Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Лавров обсудит в Совбезе ООН, как Запад манипулирует "всем и вся"
Вчера, 14:11
"Для меня будет достаточно услышать, что они скажут в ответ на, по-моему, уже десятый, в десятый раз заданный вопрос, можно ли посмотреть список тех людей, чьи тела показали в Буче корреспонденты Би-би-си. Позорище, когда элементарную вещь оставляют без ответа, точно также, как и покажите, как идёт расследование террористического акта на "Северных потоках", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Россия на месяц стала председателем Совбеза ООН
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РоссияБучаБлижний ВостокСергей ЛавровПавел ЗарубинДмитрий ПесковООНСеверный потокСовет Безопасности ООН
 
 
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