https://ria.ru/20240714/lavrov-1959573435.html

Лавров обсудит в Совбезе ООН, как Запад манипулирует "всем и вся"

Лавров обсудит в Совбезе ООН, как Запад манипулирует "всем и вся" - РИА Новости, 14.07.2024

Лавров обсудит в Совбезе ООН, как Запад манипулирует "всем и вся"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на следующей неделе в Совете безопасности ООН помимо вопросов многостороннего сотрудничества и обеспечения... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:11

2024-07-14T14:11

2024-07-14T14:30

оон

сергей лавров

политика

россия

нью-йорк (город)

совет безопасности оон

павел зарубин

ближний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на следующей неделе в Совете безопасности ООН помимо вопросов многостороннего сотрудничества и обеспечения равноправного и неделимого характера безопасности обсудит то, как Запад манипулирует "всем и вся"."Я поеду в Нью-Йорк на следующей неделе, Россия сейчас председательствует в Совете безопасности ООН, мы будем рассматривать задачи многостороннего сотрудничества, обеспечения равноправного, неделимого характера безопасности и, конечно, мы поговорим о том, как Запад пытается манипулировать всем и вся", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.В российском МИД ранее анонсировали, что Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока.

https://ria.ru/20240701/rossiya-1956527892.html

россия

нью-йорк (город)

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

оон, сергей лавров, политика, россия, нью-йорк (город), совет безопасности оон, павел зарубин, ближний восток