https://ria.ru/20240714/lavrov-1959573435.html
Лавров обсудит в Совбезе ООН, как Запад манипулирует "всем и вся"
Лавров обсудит в Совбезе ООН, как Запад манипулирует "всем и вся" - РИА Новости, 14.07.2024
Лавров обсудит в Совбезе ООН, как Запад манипулирует "всем и вся"
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на следующей неделе в Совете безопасности ООН помимо вопросов многостороннего сотрудничества и обеспечения... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:11
2024-07-14T14:11
2024-07-14T14:30
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на следующей неделе в Совете безопасности ООН помимо вопросов многостороннего сотрудничества и обеспечения равноправного и неделимого характера безопасности обсудит то, как Запад манипулирует "всем и вся"."Я поеду в Нью-Йорк на следующей неделе, Россия сейчас председательствует в Совете безопасности ООН, мы будем рассматривать задачи многостороннего сотрудничества, обеспечения равноправного, неделимого характера безопасности и, конечно, мы поговорим о том, как Запад пытается манипулировать всем и вся", - сказал Лавров журналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста.В российском МИД ранее анонсировали, что Лавров 16 и 17 июля примет участие в дебатах в Совбезе ООН по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока.
https://ria.ru/20240701/rossiya-1956527892.html
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Лавров обсудит в Совбезе ООН, как Запад манипулирует "всем и вся"
Лавров на следующей неделе обсудит в Совбезе ООН многостороннее сотрудничество