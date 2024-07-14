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На Кубани прогнозируется жара в 41 градус до 18 июля
На Кубани прогнозируется жара в 41 градус до 18 июля - РИА Новости, 14.07.2024
На Кубани прогнозируется жара в 41 градус до 18 июля
Температура воздуха на Кубани достигнет 41 градуса, жара продлится до 18 июля, сообщили в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:49
2024-07-14T17:49
2024-07-14T17:49
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Температура воздуха на Кубани достигнет 41 градуса, жара продлится до 18 июля, сообщили в краевом ГУ МЧС. "Штормовое предупреждение о сильной жаре на территории Краснодарского края. Во второй половине дня и вечером 16.07, 17.07 и 18.07.2024 в крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 39…41 градусов тепла (опасное явление)", - говорится в сообщении. При этом на Черноморском побережье ожидается 37 градусов тепла, добавляют спасатели.
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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
На Кубани прогнозируется жара в 41 градус до 18 июля
МЧС: на Кубани прогнозируется жара в 41 градус до 18 июля