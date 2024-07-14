https://ria.ru/20240714/kuban-1959612509.html

На Кубани прогнозируется жара в 41 градус до 18 июля

На Кубани прогнозируется жара в 41 градус до 18 июля - РИА Новости, 14.07.2024

На Кубани прогнозируется жара в 41 градус до 18 июля

Температура воздуха на Кубани достигнет 41 градуса, жара продлится до 18 июля, сообщили в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:49

2024-07-14T17:49

2024-07-14T17:49

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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КРАСНОДАР, 14 июл – РИА Новости. Температура воздуха на Кубани достигнет 41 градуса, жара продлится до 18 июля, сообщили в краевом ГУ МЧС. "Штормовое предупреждение о сильной жаре на территории Краснодарского края. Во второй половине дня и вечером 16.07, 17.07 и 18.07.2024 в крае ожидается сильная жара, температура воздуха достигнет плюс 39…41 градусов тепла (опасное явление)", - говорится в сообщении. При этом на Черноморском побережье ожидается 37 градусов тепла, добавляют спасатели.

https://ria.ru/20240714/moskva-1959610911.html

краснодарский край

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2024

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краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество