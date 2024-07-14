https://ria.ru/20240714/kravchenko-1959595117.html
Под Новороссийском подготовили автобусы для эвакуации еще 200 человек
Под Новороссийском подготовили автобусы для эвакуации еще 200 человек - РИА Новости, 14.07.2024
Под Новороссийском подготовили автобусы для эвакуации еще 200 человек
Подготовлены автобусы для эвакуации еще 200 человек с прилегающих баз отдыха из-за пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщил мэр города Андрей... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:08
2024-07-14T16:08
2024-07-14T16:46
россия
лесной пожар под новороссийском
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Подготовлены автобусы для эвакуации еще 200 человек с прилегающих баз отдыха из-за пожара в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.В воскресенье в ведомстве информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха. Администрация эвакуировала 220 человек, в том числе 40 детей.По данным краевого ГУ МЧС, речь шла о территории базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть на площади 10 гектаров. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8."Подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха - "Моряк", "Романтик". По предварительным данным, с баз отдыха эвакуировано 130 детей", - написал Кравченко.Ранее он сообщал, что возгорание травы и деревьев началось в районе базы отдыха "Романтик". Из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы "Фрегат". В настоящее время порядка 500 человек и 30 автомобилей эвакуированы. Угрозы жизни людей нет.
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959391538.html
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россия, лесной пожар под новороссийском, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Лесной пожар под Новороссийском, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Новороссийском подготовили автобусы для эвакуации еще 200 человек
Под Новороссийском эвакуируют базы отдыха из-за крупного лесного пожара