https://ria.ru/20240714/krasnogorsk-1959624035.html
В Красногорске возбудили дело после драки с поножовщиной
В Красногорске возбудили дело после драки с поножовщиной - РИА Новости, 14.07.2024
В Красногорске возбудили дело после драки с поножовщиной
Уголовное дело возбуждено после потасовки с поножовщиной в подмосковном Красногорске, один из участников которой был ранен, сообщает прокуратура Московской... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T19:05
2024-07-14T19:05
2024-07-14T19:05
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после потасовки с поножовщиной в подмосковном Красногорске, один из участников которой был ранен, сообщает прокуратура Московской области в Telegram-канале. "По требованию Красногорской городской прокуратуры органом предварительного расследования МВД по данному факту возбуждено уголовное дело (часть 2 статья 213 (хулиганство с применением оружия - ред.) УК РФ)", - говорится в сообщении. Ранее служба подмосковного управления МВД сообщила, что в Красногорске между пятью гражданами произошел конфликт, переросший в потасовку. В результате инцидента мужчине 1987 года рождения нанесли телесные повреждения, с которыми он был госпитализирован. Полицейскими все участники инцидента установлены. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Отмечается, что прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего.
https://ria.ru/20240714/primore-1959505190.html
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происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Россия
В Красногорске возбудили дело после драки с поножовщиной
В Красногорске завели уголовное дело после массовой драки с поножовщиной