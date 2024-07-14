https://ria.ru/20240714/kongressvumen-1959635818.html

Конгрессвумен Грин обвинила СМИ в покушении на Трампа

Конгрессвумен Грин обвинила СМИ в покушении на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Конгрессвумен Грин обвинила СМИ в покушении на Трампа

Нападки на республиканцев в СМИ привели к покушению на бывшего президента США Дональда Трампа, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T20:09

2024-07-14T20:09

2024-07-14T20:09

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дональд трамп

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фбр

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Нападки на республиканцев в СМИ привели к покушению на бывшего президента США Дональда Трампа, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин. "Это вина СМИ: они демонизировали нас, называли нас нацистами, последнее десятилетие подстрекали к насилию в отношении нас. Они делают это ежедневно и вчера получили то, что хотели: покушение на президента Трампа и убийство одного из его сторонников", - написала Грин в соцсети Х. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, 50-летний бывший пожарный, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

https://ria.ru/20240714/pokushenie-1959605229.html

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