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Выпуск комплектующих для автотранспорта в Костромской области вырос - РИА Новости, 14.07.2024
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
15:39 14.07.2024 (обновлено: 15:43 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/komplektuyuschie-1959589527.html
Выпуск комплектующих для автотранспорта в Костромской области вырос
Выпуск комплектующих для автотранспорта в Костромской области вырос - РИА Новости, 14.07.2024
Выпуск комплектующих для автотранспорта в Костромской области вырос
Производство комплектующих для автотранспорта в Костромской области выросло по итогам пяти месяцев 2024 года на 64,2% в сравнении с аналогичными прошлогодними... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:39
2024-07-14T15:43
костромская область
экономика
технологии
костромская область
россия
сергей ситников
снг
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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КОСТРОМА, 14 июл - РИА Новости. Производство комплектующих для автотранспорта в Костромской области выросло по итогам пяти месяцев 2024 года на 64,2% в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями, следует из данных Росстата. Как отмечает администрация Костромской области, активный рост производства тесно связан с реализацией программ импортозамещения. При поддержке властей региона предприятия смогли перестроить производство, увеличить объемы и переориентировать выпуск на рынок ряда стран СНГ. "Благодаря мерам поддержки стабильным остается производство на Галичском автокрановом заводе. Предприятие является одним из лидеров в стране. Многие модели не имеют аналогов в России и отвечают самым высоким мировым стандартам", - сообщает обладминистрация. В частности, при поддержке губернатора Костромской области Сергея Ситникова, в 2021 году Галичский автокрановый завод приступил к реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению производства. Введены в эксплуатацию высокотехнологичный малярный участок и робототехнические комплексы. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 275 миллионов рублей. Администрация региона поддерживает предприятие через механизм инвестиционного налогового вычета. "Выросло и производство комплектующих для машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предприятия увеличили выпуск продукции на 64,2%", - информирует администрация области. Ведущим производителем запчастей в регионе является костромской завод автокомпонентов. На сегодняшний день это "единственное предприятие по изготовлению полного комплекса деталей цилиндропоршневой группы". Ежегодно здесь выпускают более 25 миллионов деталей по международным стандартам. "Развиваться предприятию помогают федеральные и региональные меры поддержки. Так, в рамках реализации президентского нацпроекта "Производительность труда" завод автокомпонентов сократил время изготовления партии деталей на 25% и увеличил выработку продукции на 27%", - говорится в сообщении обладминистрации. Кроме того, предприятие активно пользуется мерами поддержки регионального фонда промышленности, созданного по инициативе губернатора Сергея Ситникова, а также преференциями в рамках реализации инвестпроектов. Как отмечают областные власти, в ближайшее время завод расширит импортозамещающее производство деталей для двигателей. Регион предоставит предприятию поддержку в виде налогового вычета.
https://ria.ru/20240611/eksport-1952213032.html
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экономика, технологии, костромская область, россия, сергей ситников, снг, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Костромская область, Экономика, Технологии, Костромская область, Россия, Сергей Ситников, СНГ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Выпуск комплектующих для автотранспорта в Костромской области вырос

Выпуск комплектующих для автотранспорта в Костромской области вырос на 64,2%

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВ Костроме
В Костроме - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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КОСТРОМА, 14 июл - РИА Новости. Производство комплектующих для автотранспорта в Костромской области выросло по итогам пяти месяцев 2024 года на 64,2% в сравнении с аналогичными прошлогодними показателями, следует из данных Росстата.
Как отмечает администрация Костромской области, активный рост производства тесно связан с реализацией программ импортозамещения. При поддержке властей региона предприятия смогли перестроить производство, увеличить объемы и переориентировать выпуск на рынок ряда стран СНГ.
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«
"Благодаря мерам поддержки стабильным остается производство на Галичском автокрановом заводе. Предприятие является одним из лидеров в стране. Многие модели не имеют аналогов в России и отвечают самым высоким мировым стандартам", - сообщает обладминистрация.
В частности, при поддержке губернатора Костромской области Сергея Ситникова, в 2021 году Галичский автокрановый завод приступил к реализации инвестиционного проекта по техническому перевооружению производства. Введены в эксплуатацию высокотехнологичный малярный участок и робототехнические комплексы. Общий объем инвестиций оценивается примерно в 275 миллионов рублей. Администрация региона поддерживает предприятие через механизм инвестиционного налогового вычета.
"Выросло и производство комплектующих для машин. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, предприятия увеличили выпуск продукции на 64,2%", - информирует администрация области.
Ведущим производителем запчастей в регионе является костромской завод автокомпонентов. На сегодняшний день это "единственное предприятие по изготовлению полного комплекса деталей цилиндропоршневой группы". Ежегодно здесь выпускают более 25 миллионов деталей по международным стандартам.
«
"Развиваться предприятию помогают федеральные и региональные меры поддержки. Так, в рамках реализации президентского нацпроекта "Производительность труда" завод автокомпонентов сократил время изготовления партии деталей на 25% и увеличил выработку продукции на 27%", - говорится в сообщении обладминистрации.
Кроме того, предприятие активно пользуется мерами поддержки регионального фонда промышленности, созданного по инициативе губернатора Сергея Ситникова, а также преференциями в рамках реализации инвестпроектов. Как отмечают областные власти, в ближайшее время завод расширит импортозамещающее производство деталей для двигателей. Регион предоставит предприятию поддержку в виде налогового вычета.
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Костромская областьЭкономикаТехнологииКостромская областьРоссияСергей СитниковСНГФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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