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В Рязанской области опрокинулся катер с пятью детьми - РИА Новости, 14.07.2024
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14:34 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/kater-1959577185.html
В Рязанской области опрокинулся катер с пятью детьми
В Рязанской области опрокинулся катер с пятью детьми - РИА Новости, 14.07.2024
В Рязанской области опрокинулся катер с пятью детьми
Катер с пятью несовершеннолетними пассажирами опрокинулся в Рязанской области, водитель пропал, дети с незначительными повреждениями доставлены в лечебное... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T14:34
2024-07-14T14:34
происшествия
рязанская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 14 июл - РИА Новости. Катер с пятью несовершеннолетними пассажирами опрокинулся в Рязанской области, водитель пропал, дети с незначительными повреждениями доставлены в лечебное учреждение, сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале. "В Рязанской области следователем устанавливаются обстоятельства опрокидывания катера", - сообщило ведомство. Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье на 696 километре реки Ока. "Маломерное моторное судно под управлением мужчины 1998 года рождения с 5 совершеннолетними пассажирами на борту допустило столкновение с земснарядом, стоящем на якоре возле берега. При столкновении произошло опрокидывание маломерного моторного судна, водитель пропал без вести, осуществляются его поиски. Пассажиры доставлены в лечебное учреждение с незначительными повреждениями", - отмечает СУ на транспорте. Подчеркивается, что по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ.
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происшествия, рязанская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязанская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Рязанской области опрокинулся катер с пятью детьми

В Рязанской области опрокинулся катер с пятью детьми, водитель пропал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 14 июл - РИА Новости. Катер с пятью несовершеннолетними пассажирами опрокинулся в Рязанской области, водитель пропал, дети с незначительными повреждениями доставлены в лечебное учреждение, сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале.
Рязанской области следователем устанавливаются обстоятельства опрокидывания катера", - сообщило ведомство.
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Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье на 696 километре реки Ока.
"Маломерное моторное судно под управлением мужчины 1998 года рождения с 5 совершеннолетними пассажирами на борту допустило столкновение с земснарядом, стоящем на якоре возле берега. При столкновении произошло опрокидывание маломерного моторного судна, водитель пропал без вести, осуществляются его поиски. Пассажиры доставлены в лечебное учреждение с незначительными повреждениями", - отмечает СУ на транспорте.
Подчеркивается, что по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ.
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