https://ria.ru/20240714/kater-1959577185.html

В Рязанской области опрокинулся катер с пятью детьми

В Рязанской области опрокинулся катер с пятью детьми - РИА Новости, 14.07.2024

В Рязанской области опрокинулся катер с пятью детьми

Катер с пятью несовершеннолетними пассажирами опрокинулся в Рязанской области, водитель пропал, дети с незначительными повреждениями доставлены в лечебное... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T14:34

2024-07-14T14:34

2024-07-14T14:34

происшествия

рязанская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РЯЗАНЬ, 14 июл - РИА Новости. Катер с пятью несовершеннолетними пассажирами опрокинулся в Рязанской области, водитель пропал, дети с незначительными повреждениями доставлены в лечебное учреждение, сообщило Западное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ в своем Telegram-канале. "В Рязанской области следователем устанавливаются обстоятельства опрокидывания катера", - сообщило ведомство. Отмечается, что инцидент произошел в воскресенье на 696 километре реки Ока. "Маломерное моторное судно под управлением мужчины 1998 года рождения с 5 совершеннолетними пассажирами на борту допустило столкновение с земснарядом, стоящем на якоре возле берега. При столкновении произошло опрокидывание маломерного моторного судна, водитель пропал без вести, осуществляются его поиски. Пассажиры доставлены в лечебное учреждение с незначительными повреждениями", - отмечает СУ на транспорте. Подчеркивается, что по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.263 УК РФ.

https://ria.ru/20240709/telo-1958474212.html

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рязанская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, рязанская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)