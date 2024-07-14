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Украинские боевики повредили ЛЭП в Новой Каховке - РИА Новости, 14.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:44 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/kahovka-1959646920.html
Украинские боевики повредили ЛЭП в Новой Каховке
Украинские боевики повредили ЛЭП в Новой Каховке - РИА Новости, 14.07.2024
Украинские боевики повредили ЛЭП в Новой Каховке
Линия электропередачи повреждена обстрелом украинских войск в Новой Каховке, около тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщил губернатор Херсонской РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T21:44
2024-07-14T21:44
специальная военная операция на украине
в мире
жкх
новая каховка
симферополь
херсонская область
владимир сальдо
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена обстрелом украинских войск в Новой Каховке, около тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Обстрел киевских боевиков повредил линию электропередачи в Новой Каховке. Из-за очередного акта агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) против мирных жителей Херсонщины около тысячи абонентов Херсоноблэнерго остались без света" , - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Интенсивный обстрел города продолжается, поэтому восстановить подачу электричества пока невозможно, добавил он.
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новая каховка
симферополь
херсонская область
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в мире, жкх, новая каховка, симферополь, херсонская область , владимир сальдо, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, ЖКХ, Новая Каховка, Симферополь, Херсонская область , Владимир Сальдо, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские боевики повредили ЛЭП в Новой Каховке

Сальдо: около тысячи абонентов Херсоноблэнерго остались без света из-за обстрела

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкРабочий монтирует высоковольтную линию электропередач
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена обстрелом украинских войск в Новой Каховке, около тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«
"Обстрел киевских боевиков повредил линию электропередачи в Новой Каховке. Из-за очередного акта агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) против мирных жителей Херсонщины около тысячи абонентов Херсоноблэнерго остались без света" , - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Интенсивный обстрел города продолжается, поэтому восстановить подачу электричества пока невозможно, добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХНовая КаховкаСимферопольХерсонская областьВладимир СальдоУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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