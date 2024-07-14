https://ria.ru/20240714/kahovka-1959646920.html

Украинские боевики повредили ЛЭП в Новой Каховке

Украинские боевики повредили ЛЭП в Новой Каховке - РИА Новости, 14.07.2024

Украинские боевики повредили ЛЭП в Новой Каховке

Линия электропередачи повреждена обстрелом украинских войск в Новой Каховке, около тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщил губернатор Херсонской РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T21:44

2024-07-14T21:44

2024-07-14T21:44

специальная военная операция на украине

в мире

жкх

новая каховка

симферополь

херсонская область

владимир сальдо

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена обстрелом украинских войск в Новой Каховке, около тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Обстрел киевских боевиков повредил линию электропередачи в Новой Каховке. Из-за очередного акта агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) против мирных жителей Херсонщины около тысячи абонентов Херсоноблэнерго остались без света" , - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Интенсивный обстрел города продолжается, поэтому восстановить подачу электричества пока невозможно, добавил он.

https://ria.ru/20240426/obstrel-1942629765.html

новая каховка

симферополь

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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