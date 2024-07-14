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Украинские боевики повредили ЛЭП в Новой Каховке
Украинские боевики повредили ЛЭП в Новой Каховке - РИА Новости, 14.07.2024
Украинские боевики повредили ЛЭП в Новой Каховке
Линия электропередачи повреждена обстрелом украинских войск в Новой Каховке, около тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщил губернатор Херсонской РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T21:44
2024-07-14T21:44
2024-07-14T21:44
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Линия электропередачи повреждена обстрелом украинских войск в Новой Каховке, около тысячи абонентов остались без электроснабжения, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Обстрел киевских боевиков повредил линию электропередачи в Новой Каховке. Из-за очередного акта агрессии ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) против мирных жителей Херсонщины около тысячи абонентов Херсоноблэнерго остались без света" , - написал Сальдо в своем Telegram-канале. Интенсивный обстрел города продолжается, поэтому восстановить подачу электричества пока невозможно, добавил он.
https://ria.ru/20240426/obstrel-1942629765.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские боевики повредили ЛЭП в Новой Каховке
Сальдо: около тысячи абонентов Херсоноблэнерго остались без света из-за обстрела