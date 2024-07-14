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Кадыров заявил о готовности Грозного к Кавказскому инвестиционному форуму - РИА Новости, 14.07.2024
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23:45 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/kadyrov-1959659660.html
Кадыров заявил о готовности Грозного к Кавказскому инвестиционному форуму
Кадыров заявил о готовности Грозного к Кавказскому инвестиционному форуму - РИА Новости, 14.07.2024
Кадыров заявил о готовности Грозного к Кавказскому инвестиционному форуму
Грозный полностью готов к проведению Кавказского инвестиционного форума (КИФ), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:45
2024-07-14T23:45
грозный
россия
рамзан кадыров
владимир путин
антон кобяков
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ГРОЗНЫЙ, 14 июл - РИА Новости. Грозный полностью готов к проведению Кавказского инвестиционного форума (КИФ), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. КИФ в столице Чечни стартует завтра и будет проходить до 17 июля включительно. "Грозный полностью готов к проведению Кавказского инвестиционного форума. Столица Чеченской Республики радушно открывает свои двери для многочисленных гостей из различных субъектов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья", — написал глава региона в Telegram-канале. Значимость форума ограничивается не только бизнес-сообществом, считает Кадыров, прежде всего КИФ - это "важное международное событие, способствующее укреплению связей между странами и регионами". Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за возможность провести КИФ в Грозном. "Участникам форума я хочу сказать: добро пожаловать в Грозный – город, который стал центром деловых и инвестиционных возможностей", - написал Кадыров. Программа КИФ-2024 объединит более 60 деловых мероприятий и 300 экспертов. Организатор мероприятия – фонд "Росконгресс". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума. По информации советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, около 4 тысяч человек из более чем 50 стран и территорий подтвердили участие в КИФ.
https://ria.ru/20240713/forum-1959422264.html
https://ria.ru/20240705/kadyrov--1957789043.html
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грозный, россия, рамзан кадыров, владимир путин, антон кобяков
Грозный, Россия, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Антон Кобяков
Кадыров заявил о готовности Грозного к Кавказскому инвестиционному форуму

Кадыров: Грозный полностью готов к проведению Кавказского инвестиционного форума

© Фото : Kadyrov_95/Telegram Глава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : Kadyrov_95/Telegram
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 14 июл - РИА Новости. Грозный полностью готов к проведению Кавказского инвестиционного форума (КИФ), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
КИФ в столице Чечни стартует завтра и будет проходить до 17 июля включительно.
Вид на город Грозный. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Около 4000 человек подтвердили участие в Кавказском инвестиционном форуме
13 июля, 13:41
"Грозный полностью готов к проведению Кавказского инвестиционного форума. Столица Чеченской Республики радушно открывает свои двери для многочисленных гостей из различных субъектов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья", — написал глава региона в Telegram-канале.
Значимость форума ограничивается не только бизнес-сообществом, считает Кадыров, прежде всего КИФ - это "важное международное событие, способствующее укреплению связей между странами и регионами". Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за возможность провести КИФ в Грозном.
"Участникам форума я хочу сказать: добро пожаловать в Грозный – город, который стал центром деловых и инвестиционных возможностей", - написал Кадыров.
Программа КИФ-2024 объединит более 60 деловых мероприятий и 300 экспертов. Организатор мероприятия – фонд "Росконгресс". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума. По информации советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, около 4 тысяч человек из более чем 50 стран и территорий подтвердили участие в КИФ.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Кадыров развеял слухи о закрытии Грозного на время проведения КИФ-24
5 июля, 22:12
 
ГрозныйРоссияРамзан КадыровВладимир ПутинАнтон Кобяков
 
 
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