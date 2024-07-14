https://ria.ru/20240714/kadyrov-1959659660.html

Кадыров заявил о готовности Грозного к Кавказскому инвестиционному форуму

Кадыров заявил о готовности Грозного к Кавказскому инвестиционному форуму - РИА Новости, 14.07.2024

Кадыров заявил о готовности Грозного к Кавказскому инвестиционному форуму

Грозный полностью готов к проведению Кавказского инвестиционного форума (КИФ), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T23:45

2024-07-14T23:45

2024-07-14T23:45

грозный

россия

рамзан кадыров

владимир путин

антон кобяков

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ГРОЗНЫЙ, 14 июл - РИА Новости. Грозный полностью готов к проведению Кавказского инвестиционного форума (КИФ), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. КИФ в столице Чечни стартует завтра и будет проходить до 17 июля включительно. "Грозный полностью готов к проведению Кавказского инвестиционного форума. Столица Чеченской Республики радушно открывает свои двери для многочисленных гостей из различных субъектов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья", — написал глава региона в Telegram-канале. Значимость форума ограничивается не только бизнес-сообществом, считает Кадыров, прежде всего КИФ - это "важное международное событие, способствующее укреплению связей между странами и регионами". Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за возможность провести КИФ в Грозном. "Участникам форума я хочу сказать: добро пожаловать в Грозный – город, который стал центром деловых и инвестиционных возможностей", - написал Кадыров. Программа КИФ-2024 объединит более 60 деловых мероприятий и 300 экспертов. Организатор мероприятия – фонд "Росконгресс". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума. По информации советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, около 4 тысяч человек из более чем 50 стран и территорий подтвердили участие в КИФ.

https://ria.ru/20240713/forum-1959422264.html

https://ria.ru/20240705/kadyrov--1957789043.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

грозный, россия, рамзан кадыров, владимир путин, антон кобяков