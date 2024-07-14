Кадыров заявил о готовности Грозного к Кавказскому инвестиционному форуму
Кадыров: Грозный полностью готов к проведению Кавказского инвестиционного форума
Глава Чечни Рамзан Кадыров . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 14 июл - РИА Новости. Грозный полностью готов к проведению Кавказского инвестиционного форума (КИФ), заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
КИФ в столице Чечни стартует завтра и будет проходить до 17 июля включительно.
"Грозный полностью готов к проведению Кавказского инвестиционного форума. Столица Чеченской Республики радушно открывает свои двери для многочисленных гостей из различных субъектов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья", — написал глава региона в Telegram-канале.
Значимость форума ограничивается не только бизнес-сообществом, считает Кадыров, прежде всего КИФ - это "важное международное событие, способствующее укреплению связей между странами и регионами". Он также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за возможность провести КИФ в Грозном.
"Участникам форума я хочу сказать: добро пожаловать в Грозный – город, который стал центром деловых и инвестиционных возможностей", - написал Кадыров.
Программа КИФ-2024 объединит более 60 деловых мероприятий и 300 экспертов. Организатор мероприятия – фонд "Росконгресс". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Кавказского инвестиционного форума. По информации советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова, около 4 тысяч человек из более чем 50 стран и территорий подтвердили участие в КИФ.