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Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 14.07.2024
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21:59 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/izrail-1959648055.html
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана - РИА Новости, 14.07.2024
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T21:59
2024-07-14T21:59
в мире
израиль
ливан
исраэль кац
хасан насрулла
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана. "ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах" в районах населенных пунктов Мейс-эль-Джебель, Бани-Хайян и Айта Аш-Шаб на юге Ливана, а также по военным структурам "Хезболлах" в районе деревни Хула на юге Ливана",- говорится в сообщении в Telegram-канале армии. Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли. В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
https://ria.ru/20240714/postradavshie-1959632062.html
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в мире, израиль, ливан, исраэль кац, хасан насрулла, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Исраэль Кац, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль нанес удары по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил об ударах по инфраструктуре "Хезболлы" на юге Ливана

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что нанесла удары по инфраструктуре ливанского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
«
"ВВС Израиля нанесли удары по объектам террористической инфраструктуры "Хезболлах" в районах населенных пунктов Мейс-эль-Джебель, Бани-Хайян и Айта Аш-Шаб на юге Ливана, а также по военным структурам "Хезболлах" в районе деревни Хула на юге Ливана",- говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
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Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
За последние несколько дней израильские военные отчитались о ликвидации ряда высокопоставленных командиров и оперативников "Хезболлах" в ходе авиаударов по югу Ливана. На каждую ликвидацию движение отвечает массированными обстрелами севера Израиля с запуском десятков ракет и дронов. Зачастую обстрелы со стороны Ливана приводят к возникновению пожаров на севере Израиля, где уже были выжжены сотни гектаров земли.
В середине июня израильское военное командование заявило об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД страны Исраэль Кац пригрозил уничтожением "Хезболлах" и серьезным ущербом Ливану в случае развязывания полномасштабной войны, добавив, что Израиль близок к моменту принятия решения, которое изменит правила на северном фронте. В свою очередь, генсек "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил 19 июня, что движение может вторгнуться на север Израиля в случае дальнейшего усиления конфронтации.
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