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СМИ объяснили Киеву, чего следует ждать от американского подарка
СМИ объяснили Киеву, чего следует ждать от американского подарка - РИА Новости, 14.07.2024
СМИ объяснили Киеву, чего следует ждать от американского подарка
Американские истребители F-16, которые Запад обещал поставить Украине, не помогут ВСУ добиться преимущества на линии фронта, пишет газета El Periódico со... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:46
2024-07-14T15:46
2024-07-14T15:46
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Американские истребители F-16, которые Запад обещал поставить Украине, не помогут ВСУ добиться преимущества на линии фронта, пишет газета El Periódico со ссылкой на военного эксперта Гильермо Пулидо."Поставка самолётов будет иметь важное, но не решающее значение. Они не изменят ситуацию на местах и не склонят чашу весов в пользу Украины", — отметил он.Кроме того, добавил Пулидо, Киев получит ограниченное количество истребителей. Он также подчеркнул, что в ВСУ не хватает обученных управлению F-16 пилотов, а те, кто прошел курс подготовки, не получили оптимальных знаний.В прошлом году Нидерланды и Дания согласились предоставить ВСУ эти самолеты. В среду госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.По словам главы МИД Сергея Лаврова, Москва будет рассматривать передачу этих истребителей как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Тем не менее их появление на Украине никак не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, F-16 будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений, указал он.
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в мире, украина, киев, нидерланды, энтони блинкен, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, f-16
В мире, Украина, Киев, Нидерланды, Энтони Блинкен, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, F-16
СМИ объяснили Киеву, чего следует ждать от американского подарка
El Periódico: истребители F-16 не изменят ситуацию на поле боя в пользу Украины