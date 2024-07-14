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ХАМАС прокомментировало удары Израиля по женщинам и детям в Газе

ХАМАС прокомментировало удары Израиля по женщинам и детям в Газе - РИА Новости, 14.07.2024

ХАМАС прокомментировало удары Израиля по женщинам и детям в Газе

Удары Израиля по женщинам и детям в секторе Газа представляют собой явный вызов международному сообществу и пренебрежение требованиями ООН, заявило палестинское РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:49

2024-07-14T18:49

2024-07-14T18:49

в мире

израиль

рафах (провинция)

египет

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 14 июл - РИА Новости. Удары Израиля по женщинам и детям в секторе Газа представляют собой явный вызов международному сообществу и пренебрежение требованиями ООН, заявило палестинское движение ХАМАС. Ранее медиа-офис правительства Газы сообщил, что число погибших при израильском обстреле школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) в лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа выросло до 15. В заявлении ХАМАС говорится, что израильский обстрел школы является "продолжением геноцида палестинского народа и ударом по мирным жителям в лице женщин и детей". "Это – явный сионистский вызов международному сообществу и пренебрежение требованиями ООН, которые подчеркнули необходимость прекращения агрессии против нашего народа", - отмечается в заявлении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,8 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240714/netanyakhu-1959528073.html

https://ria.ru/20240714/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240714/tsakhal-1959604677.html

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в мире, израиль, рафах (провинция), египет, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году