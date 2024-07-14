https://ria.ru/20240714/hamas-1959609535.html

ХАМАС опровергло сообщения о прекращении переговоров по Газе

ХАМАС опровергло сообщения о прекращении переговоров по Газе - РИА Новости, 14.07.2024

ХАМАС опровергло сообщения о прекращении переговоров по Газе

Движение ХАМАС опровергло сообщения о решении прекратить переговоры по сектору Газа. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:29

2024-07-14T17:29

2024-07-14T17:29

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 14 июл - РИА Новости. Движение ХАМАС опровергло сообщения о решении прекратить переговоры по сектору Газа. Ранее СМИ сообщали, что переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены в связи с тем, что Израиль якобы не демонстрирует искреннего намерения достичь соглашения. "То, что опубликовали агентство Франс Пресс и некоторые другие СМИ о решении движения ХАМАС прекратить переговоры в ответ на массовое убийство в Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса, не соответствует действительности", - сообщается в заявлении члена политбюро ХАМАС Иззата ар-Ришка. Телеканал Al Qahera News накануне сообщал, что Египет призывает Израиль не препятствовать переговорам о прекращении огня в секторе Газа. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на "рамочные" параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями. Телеканал Al Arabiya сообщал, что Израиль и ХАМАС достигли согласия по многим из нерешенных ранее пунктов. Отмечалось, что на этой неделе переговоры по Газе состоялись в Дохе и Каире. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240714/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240714/netanyakhu-1959528073.html

https://ria.ru/20240714/tsakhal-1959604677.html

израиль

египет

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, египет, сша, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году