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ХАМАС опровергло сообщения о прекращении переговоров по Газе - РИА Новости, 14.07.2024
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17:29 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/hamas-1959609535.html
ХАМАС опровергло сообщения о прекращении переговоров по Газе
ХАМАС опровергло сообщения о прекращении переговоров по Газе - РИА Новости, 14.07.2024
ХАМАС опровергло сообщения о прекращении переговоров по Газе
Движение ХАМАС опровергло сообщения о решении прекратить переговоры по сектору Газа. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:29
2024-07-14T17:29
в мире
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египет
сша
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 14 июл - РИА Новости. Движение ХАМАС опровергло сообщения о решении прекратить переговоры по сектору Газа. Ранее СМИ сообщали, что переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены в связи с тем, что Израиль якобы не демонстрирует искреннего намерения достичь соглашения. "То, что опубликовали агентство Франс Пресс и некоторые другие СМИ о решении движения ХАМАС прекратить переговоры в ответ на массовое убийство в Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса, не соответствует действительности", - сообщается в заявлении члена политбюро ХАМАС Иззата ар-Ришка. Телеканал Al Qahera News накануне сообщал, что Египет призывает Израиль не препятствовать переговорам о прекращении огня в секторе Газа. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на "рамочные" параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями. Телеканал Al Arabiya сообщал, что Израиль и ХАМАС достигли согласия по многим из нерешенных ранее пунктов. Отмечалось, что на этой неделе переговоры по Газе состоялись в Дохе и Каире. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240714/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240714/netanyakhu-1959528073.html
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в мире, израиль, египет, сша, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, США, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС опровергло сообщения о прекращении переговоров по Газе

ХАМАС опровергло сообщения о решении прекратить переговоры по сектору Газа

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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КАИР, 14 июл - РИА Новости. Движение ХАМАС опровергло сообщения о решении прекратить переговоры по сектору Газа.
Ранее СМИ сообщали, что переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены в связи с тем, что Израиль якобы не демонстрирует искреннего намерения достичь соглашения.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"То, что опубликовали агентство Франс Пресс и некоторые другие СМИ о решении движения ХАМАС прекратить переговоры в ответ на массовое убийство в Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса, не соответствует действительности", - сообщается в заявлении члена политбюро ХАМАС Иззата ар-Ришка.
Телеканал Al Qahera News накануне сообщал, что Египет призывает Израиль не препятствовать переговорам о прекращении огня в секторе Газа.
Президент США Джо Байден ранее заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на "рамочные" параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями. Телеканал Al Arabiya сообщал, что Израиль и ХАМАС достигли согласия по многим из нерешенных ранее пунктов. Отмечалось, что на этой неделе переговоры по Газе состоялись в Дохе и Каире.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Нетаньяху назвал условия завершения войны в секторе Газа
Вчера, 09:03
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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Армия Израиля заявила о ликвидации командира бригады ХАМАС
Вчера, 16:56
 
В миреИзраильЕгипетСШАДжо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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