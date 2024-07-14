https://ria.ru/20240714/hamas-1959609535.html
ХАМАС опровергло сообщения о прекращении переговоров по Газе
ХАМАС опровергло сообщения о прекращении переговоров по Газе - РИА Новости, 14.07.2024
ХАМАС опровергло сообщения о прекращении переговоров по Газе
Движение ХАМАС опровергло сообщения о решении прекратить переговоры по сектору Газа. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:29
2024-07-14T17:29
2024-07-14T17:29
в мире
израиль
египет
сша
джо байден
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_98fb8ec26aa0dd1e56957cdfebfcd776.jpg
КАИР, 14 июл - РИА Новости. Движение ХАМАС опровергло сообщения о решении прекратить переговоры по сектору Газа. Ранее СМИ сообщали, что переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены в связи с тем, что Израиль якобы не демонстрирует искреннего намерения достичь соглашения. "То, что опубликовали агентство Франс Пресс и некоторые другие СМИ о решении движения ХАМАС прекратить переговоры в ответ на массовое убийство в Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса, не соответствует действительности", - сообщается в заявлении члена политбюро ХАМАС Иззата ар-Ришка. Телеканал Al Qahera News накануне сообщал, что Египет призывает Израиль не препятствовать переговорам о прекращении огня в секторе Газа. Президент США Джо Байден ранее заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на "рамочные" параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями. Телеканал Al Arabiya сообщал, что Израиль и ХАМАС достигли согласия по многим из нерешенных ранее пунктов. Отмечалось, что на этой неделе переговоры по Газе состоялись в Дохе и Каире. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240714/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240714/netanyakhu-1959528073.html
https://ria.ru/20240714/tsakhal-1959604677.html
израиль
египет
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/08/1938495318_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3ee918a3b62759fe402135a8346c8942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, египет, сша, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, США, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС опровергло сообщения о прекращении переговоров по Газе
ХАМАС опровергло сообщения о решении прекратить переговоры по сектору Газа
КАИР, 14 июл - РИА Новости. Движение ХАМАС опровергло сообщения о решении прекратить переговоры по сектору Газа.
Ранее СМИ сообщали, что переговоры о прекращении огня в Газе приостановлены в связи с тем, что Израиль
якобы не демонстрирует искреннего намерения достичь соглашения.
"То, что опубликовали агентство Франс Пресс и некоторые другие СМИ о решении движения ХАМАС прекратить переговоры в ответ на массовое убийство в Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса, не соответствует действительности", - сообщается в заявлении члена политбюро ХАМАС Иззата ар-Ришка.
Телеканал Al Qahera News накануне сообщал, что Египет
призывает Израиль не препятствовать переговорам о прекращении огня в секторе Газа.
Президент США Джо Байден
ранее заявлял, что Израиль и палестинское движение ХАМАС дали согласие на "рамочные" параметры перемирия в секторе Газе и работают над деталями. Телеканал Al Arabiya сообщал, что Израиль и ХАМАС достигли согласия по многим из нерешенных ранее пунктов. Отмечалось, что на этой неделе переговоры по Газе состоялись в Дохе
и Каире
.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах
, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.