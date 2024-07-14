https://ria.ru/20240714/groza-1959569743.html
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 14.07.2024
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о грозе с градом и сильном ветре в воскресенье. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:52
2024-07-14T13:52
2024-07-14T13:52
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о грозе с градом и сильном ветре в воскресенье. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
В Москве в воскресенье пройдет гроза с градом и сильным ветром
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале
предупредил жителей и гостей столицы о грозе с градом и сильном ветре в воскресенье.
"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.