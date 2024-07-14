https://ria.ru/20240714/groza-1959569743.html

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре - РИА Новости, 14.07.2024

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о грозе с градом и сильном ветре в воскресенье. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T13:52

2024-07-14T13:52

2024-07-14T13:52

москва

погода

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Комплекс городского хозяйства Москвы в Telegram-канале предупредил жителей и гостей столицы о грозе с градом и сильном ветре в воскресенье. "По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток в столице местами ожидаются дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что необходимо быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

https://ria.ru/20240616/groza-1953285284.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода