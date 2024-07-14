https://ria.ru/20240714/gosduma-1959611951.html

Покушение на Трампа делает его победу более вероятной, заявили в ГД

Покушение на Трампа делает его победу более вероятной, заявили в ГД - РИА Новости, 14.07.2024

Покушение на Трампа делает его победу более вероятной, заявили в ГД

Депутат Госдумы Олег Морозов считает, что вряд ли президент США Джо Байден стоит за покушением на Дональда Трампа, однако выстрел делает победу экс-президента... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:45

2024-07-14T17:45

2024-07-14T17:45

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покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Олег Морозов считает, что вряд ли президент США Джо Байден стоит за покушением на Дональда Трампа, однако выстрел делает победу экс-президента на выборах намного более вероятной, написал он в своем Telegram-канале. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "В случае его (Трампа - ред.) гибели - Байден стал бы президентом без конкуренции. А, значит, он главный заинтересант... Вряд ли за этим стоит сам Байден. Он для этого не годится ни по ментальным, ни по волевым соображениям. Но то, что его сторонники могли убийцу на это толкнуть - весьма вероятно", - написал он.Депутат отметил, что покушение делает победу Трампа на выборах намного более вероятной. "Поддержка будет такой, что никакая химия с подсчётом голосов не спасёт Байдена", - считает парламентарий. По мнению Морозова, внутри коллективного Запада после покушения раскол усилится. "Резко в гору пойдут акции Виктора Орбана. Он давно с Трампом. Теперь многие захотят видеть его в роли главного коммуникатора.. Для нас вопрос остаётся один: реально ли Трамп хочет мира на Украине? Если не блефует, то шансы на мир серьёзно повышаются. Европейцы под Трампа прогнутся, впрочем, как всегда", - заключил депутат.

https://ria.ru/20240714/tramp-1959550679.html

https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html

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сша, украина, дональд трамп, госдума рф, покушение на дональда трампа, в мире