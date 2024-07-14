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В Госдуме посоветовали США поменять подходы к мировой безопасности - РИА Новости, 14.07.2024
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16:19 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/gosduma-1959595886.html
В Госдуме посоветовали США поменять подходы к мировой безопасности
В Госдуме посоветовали США поменять подходы к мировой безопасности - РИА Новости, 14.07.2024
В Госдуме посоветовали США поменять подходы к мировой безопасности
Погружение мира в хаос ударило бумерангом по самим США, теперь им надо поменять свои подходы к построению международной безопасности, сказал в беседе с РИА... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:19
2024-07-14T16:19
в мире
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сша
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дональд трамп
адальби шхагошев
покушение на дональда трампа
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Погружение мира в хаос ударило бумерангом по самим США, теперь им надо поменять свои подходы к построению международной безопасности, сказал в беседе с РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "Покушение на Дональда Трампа - это апогей геополитических ошибок, допущенных США. Погружение мира в хаос, вмешательство в дела других государств, на протяжении последних десятилетий бьет бумерангом по фундаменту самой Америки", - сказал Шхагошев. Настало время, когда Америке нужно начать извлекать уроки из своих геополитических просчетов, отметил он. "Сейчас Штаты должны понять, что процесс построения новой системы международной безопасности, начатый (президентом России, Владимиром - ред.) Путиным, важен в первую очередь для них самих", - добавил депутат.
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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в мире, цены на нефть, сша, пенсильвания, америка, дональд трамп, адальби шхагошев, покушение на дональда трампа, госдума рф
В мире, Цены на нефть, США, Пенсильвания, Америка, Дональд Трамп, Адальби Шхагошев, Покушение на Дональда Трампа, Госдума РФ
В Госдуме посоветовали США поменять подходы к мировой безопасности

Шхагошев о покушении на Трампа: погружение мира в хаос ударило бумерангом по США

© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Погружение мира в хаос ударило бумерангом по самим США, теперь им надо поменять свои подходы к построению международной безопасности, сказал в беседе с РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
"Покушение на Дональда Трампа - это апогей геополитических ошибок, допущенных США. Погружение мира в хаос, вмешательство в дела других государств, на протяжении последних десятилетий бьет бумерангом по фундаменту самой Америки", - сказал Шхагошев.
Настало время, когда Америке нужно начать извлекать уроки из своих геополитических просчетов, отметил он.
"Сейчас Штаты должны понять, что процесс построения новой системы международной безопасности, начатый (президентом России, Владимиром - ред.) Путиным, важен в первую очередь для них самих", - добавил депутат.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Покушение на Дональда Трампа
Вчера, 10:12
 
В миреЦены на нефтьСШАПенсильванияАмерикаДональд ТрампАдальби ШхагошевПокушение на Дональда ТрампаГосдума РФ
 
 
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