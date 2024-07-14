https://ria.ru/20240714/gosduma-1959595886.html

В Госдуме посоветовали США поменять подходы к мировой безопасности

В Госдуме посоветовали США поменять подходы к мировой безопасности - РИА Новости, 14.07.2024

В Госдуме посоветовали США поменять подходы к мировой безопасности

Погружение мира в хаос ударило бумерангом по самим США, теперь им надо поменять свои подходы к построению международной безопасности, сказал в беседе с РИА... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:19

2024-07-14T16:19

2024-07-14T16:19

в мире

цены на нефть

сша

пенсильвания

америка

дональд трамп

адальби шхагошев

покушение на дональда трампа

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Погружение мира в хаос ударило бумерангом по самим США, теперь им надо поменять свои подходы к построению международной безопасности, сказал в беседе с РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. "Покушение на Дональда Трампа - это апогей геополитических ошибок, допущенных США. Погружение мира в хаос, вмешательство в дела других государств, на протяжении последних десятилетий бьет бумерангом по фундаменту самой Америки", - сказал Шхагошев. Настало время, когда Америке нужно начать извлекать уроки из своих геополитических просчетов, отметил он. "Сейчас Штаты должны понять, что процесс построения новой системы международной безопасности, начатый (президентом России, Владимиром - ред.) Путиным, важен в первую очередь для них самих", - добавил депутат.

https://ria.ru/20240714/strelba-1959539022.html

сша

пенсильвания

америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T16:19 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, пенсильвания, америка, дональд трамп, адальби шхагошев, покушение на дональда трампа, госдума рф