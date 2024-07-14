В Госдуме посоветовали США поменять подходы к мировой безопасности
Шхагошев о покушении на Трампа: погружение мира в хаос ударило бумерангом по США
© AP Photo / Evan VucciКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Погружение мира в хаос ударило бумерангом по самим США, теперь им надо поменять свои подходы к построению международной безопасности, сказал в беседе с РИА Новости член думского комитета по безопасности Адальби Шхагошев, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа.
Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
"Покушение на Дональда Трампа - это апогей геополитических ошибок, допущенных США. Погружение мира в хаос, вмешательство в дела других государств, на протяжении последних десятилетий бьет бумерангом по фундаменту самой Америки", - сказал Шхагошев.
Настало время, когда Америке нужно начать извлекать уроки из своих геополитических просчетов, отметил он.
"Сейчас Штаты должны понять, что процесс построения новой системы международной безопасности, начатый (президентом России, Владимиром - ред.) Путиным, важен в первую очередь для них самих", - добавил депутат.
Покушение на Дональда Трампа
Вчера, 10:12