https://ria.ru/20240714/glava-1959609796.html

Глава МИД Бельгии осудила покушение на Трампа

Глава МИД Бельгии осудила покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Глава МИД Бельгии осудила покушение на Трампа

Глава МИД Бельгии вслед за лидерами институтов ЕС и генсеком НАТО, и в тех же выражениях осудила покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа,... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T17:32

2024-07-14T17:32

2024-07-14T17:32

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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава МИД Бельгии вслед за лидерами институтов ЕС и генсеком НАТО, и в тех же выражениях осудила покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, которого европейские политики в своих реакциях на нападение называют только "бывшим президентом". Ранее с аналогичными заявлениями выступили главы Еврокомиссии и Евросовета, а также генсек НАТО. "Шокирована нападением на бывшего президента Трампа, которое я решительно осуждаю. Политическому насилию абсолютно нет места в наших демократиях. Мы должны оставаться едиными в противостоянии таким действиям и гарантировать, чтобы насилие никогда не становилось способом выражения мнения", - написала бельгийский министр в сети X. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из штата Пенсильвания, где и проходил митинг Трампа. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены за пределами территории, где проводилось мероприятие.

https://ria.ru/20240714/volodin-1959599773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T17:32 true PT2M30S

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в мире, сша, пенсильвания, бельгия, дональд трамп, джо байден, нато, фбр, евросоюз, покушение на дональда трампа