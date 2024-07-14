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Глава МИД Бельгии осудила покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
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17:32 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/glava-1959609796.html
Глава МИД Бельгии осудила покушение на Трампа
Глава МИД Бельгии осудила покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024
Глава МИД Бельгии осудила покушение на Трампа
Глава МИД Бельгии вслед за лидерами институтов ЕС и генсеком НАТО, и в тех же выражениях осудила покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа,... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T17:32
2024-07-14T17:32
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава МИД Бельгии вслед за лидерами институтов ЕС и генсеком НАТО, и в тех же выражениях осудила покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, которого европейские политики в своих реакциях на нападение называют только "бывшим президентом". Ранее с аналогичными заявлениями выступили главы Еврокомиссии и Евросовета, а также генсек НАТО. "Шокирована нападением на бывшего президента Трампа, которое я решительно осуждаю. Политическому насилию абсолютно нет места в наших демократиях. Мы должны оставаться едиными в противостоянии таким действиям и гарантировать, чтобы насилие никогда не становилось способом выражения мнения", - написала бельгийский министр в сети X. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из штата Пенсильвания, где и проходил митинг Трампа. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены за пределами территории, где проводилось мероприятие.
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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео
На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает.
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в мире, сша, пенсильвания, бельгия, дональд трамп, джо байден, нато, фбр, евросоюз, покушение на дональда трампа
В мире, США, Пенсильвания, Бельгия, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, ФБР, Евросоюз, Покушение на Дональда Трампа
Глава МИД Бельгии осудила покушение на Трампа

Глава МИД Бельгии вслед за генсеком НАТО осудила покушение на Трампа

© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
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БРЮССЕЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Глава МИД Бельгии вслед за лидерами институтов ЕС и генсеком НАТО, и в тех же выражениях осудила покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа, которого европейские политики в своих реакциях на нападение называют только "бывшим президентом".
Ранее с аналогичными заявлениями выступили главы Еврокомиссии и Евросовета, а также генсек НАТО.
«
"Шокирована нападением на бывшего президента Трампа, которое я решительно осуждаю. Политическому насилию абсолютно нет места в наших демократиях. Мы должны оставаться едиными в противостоянии таким действиям и гарантировать, чтобы насилие никогда не становилось способом выражения мнения", - написала бельгийский министр в сети X.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из штата Пенсильвания, где и проходил митинг Трампа. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в ста метрах от сцены за пределами территории, где проводилось мероприятие.
Кандидата в президенты США от республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Володин назвал возможную причину покушения на Трампа
Вчера, 16:36
 
В миреСШАПенсильванияБельгияДональд ТрампДжо БайденНАТОФБРЕвросоюзПокушение на Дональда Трампа
 
 
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