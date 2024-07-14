В Германии три человека погибли при стрельбе, сообщили СМИ
Sdwest Presse: три человека погибли при стрельбе на юго-западе Германии
© AFP 2024 / SILAS STEINАвтомобили экстренных служб на месте стрельбы в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии
Автомобили экстренных служб на месте стрельбы в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. По предварительной информации, три человека погибли в результате стрельбы на юго-западе Германии - в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщила немецкая газета Südwest Presse.
Уточняется, что инцидент произошел в коммуне Лаутлинген.
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По предварительным данным издания, мужчина убил трех членов семьи. "Предположительно, было использовано огнестрельное оружие. На месте происшествия работает полиция в составе большого контингента", - пишет издание.
Также, предварительно, мужчина впоследствии покончил с собой.
Подробности преступления пока не разглашаются, добавляет СМИ.
Немецкая газета Bild отмечает, что полиция подтвердила наличие нескольких погибших и раненых. По информации издания, предполагается, что преступление совершил охотник.
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