https://ria.ru/20240714/germaniya-1959600968.html

В Германии три человека погибли при стрельбе, сообщили СМИ

В Германии три человека погибли при стрельбе, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.07.2024

В Германии три человека погибли при стрельбе, сообщили СМИ

По предварительной информации, три человека погибли в результате стрельбы на юго-западе Германии - в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщила немецкая... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T16:39

2024-07-14T16:39

2024-07-14T16:42

германия

баден-вюртемберг

в мире

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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. По предварительной информации, три человека погибли в результате стрельбы на юго-западе Германии - в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщила немецкая газета Südwest Presse. Уточняется, что инцидент произошел в коммуне Лаутлинген. По предварительным данным издания, мужчина убил трех членов семьи. "Предположительно, было использовано огнестрельное оружие. На месте происшествия работает полиция в составе большого контингента", - пишет издание. Также, предварительно, мужчина впоследствии покончил с собой. Подробности преступления пока не разглашаются, добавляет СМИ. Немецкая газета Bild отмечает, что полиция подтвердила наличие нескольких погибших и раненых. По информации издания, предполагается, что преступление совершил охотник.

https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956419932.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930456158.html

германия

баден-вюртемберг

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германия, баден-вюртемберг, в мире