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В Германии три человека погибли при стрельбе, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.07.2024
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16:39 14.07.2024 (обновлено: 16:42 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/germaniya-1959600968.html
В Германии три человека погибли при стрельбе, сообщили СМИ
В Германии три человека погибли при стрельбе, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.07.2024
В Германии три человека погибли при стрельбе, сообщили СМИ
По предварительной информации, три человека погибли в результате стрельбы на юго-западе Германии - в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщила немецкая... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T16:39
2024-07-14T16:42
германия
баден-вюртемберг
в мире
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. По предварительной информации, три человека погибли в результате стрельбы на юго-западе Германии - в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщила немецкая газета Südwest Presse. Уточняется, что инцидент произошел в коммуне Лаутлинген. По предварительным данным издания, мужчина убил трех членов семьи. "Предположительно, было использовано огнестрельное оружие. На месте происшествия работает полиция в составе большого контингента", - пишет издание. Также, предварительно, мужчина впоследствии покончил с собой. Подробности преступления пока не разглашаются, добавляет СМИ. Немецкая газета Bild отмечает, что полиция подтвердила наличие нескольких погибших и раненых. По информации издания, предполагается, что преступление совершил охотник.
https://ria.ru/20240630/frantsiya-1956419932.html
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германия
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германия, баден-вюртемберг, в мире
Германия, Баден-Вюртемберг, В мире
В Германии три человека погибли при стрельбе, сообщили СМИ

Sdwest Presse: три человека погибли при стрельбе на юго-западе Германии

© AFP 2024 / SILAS STEINАвтомобили экстренных служб на месте стрельбы в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии
Автомобили экстренных служб на месте стрельбы в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© AFP 2024 / SILAS STEIN
Автомобили экстренных служб на месте стрельбы в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. По предварительной информации, три человека погибли в результате стрельбы на юго-западе Германии - в федеральной земле Баден-Вюртемберг, сообщила немецкая газета Südwest Presse.
Уточняется, что инцидент произошел в коммуне Лаутлинген.
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По предварительным данным издания, мужчина убил трех членов семьи. "Предположительно, было использовано огнестрельное оружие. На месте происшествия работает полиция в составе большого контингента", - пишет издание.
Также, предварительно, мужчина впоследствии покончил с собой.
Подробности преступления пока не разглашаются, добавляет СМИ.
Немецкая газета Bild отмечает, что полиция подтвердила наличие нескольких погибших и раненых. По информации издания, предполагается, что преступление совершил охотник.
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