https://ria.ru/20240714/finansirovanie-1959544093.html
Белгородская и Тамбовская области получат дополнительное финансирование
Белгородская и Тамбовская области получат дополнительное финансирование - РИА Новости, 14.07.2024
Белгородская и Тамбовская области получат дополнительное финансирование
Белгородская и Тамбовская области получат дополнительное финансирование на реализацию программ формирования комфортной городской среды, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T10:40
2024-07-14T10:40
2024-07-14T10:40
общество
городское хозяйство москвы
тамбовская область
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Белгородская и Тамбовская области получат дополнительное финансирование на реализацию программ формирования комфортной городской среды, сообщила пресс-служба кабмина. "Благодаря принятому решению размер федеральной субсидии, предусмотренной в 2024 году на эти цели для Белгородской области, увеличится до 363,5 миллионов рублей. Для Тамбовской области – до 240 миллионов рублей", - говорится в сообщении. С помощью дополнительных средств в Тамбовской области будут обустроены детские игровые площадки, а в Белгородской области благоустроена дворовая территория. Работы должны быть выполнены в этом году. Благоустройство общественных и дворовых территорий в регионах ведётся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Благодаря этому проекту благоустраиваются парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны и межквартальные пространства, во дворах устанавливаются лавочки и урны, обновляется освещение и асфальтируются проезды.
https://realty.ria.ru/20240514/dizayn-1945884873.html
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тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, городское хозяйство москвы, тамбовская область, белгородская область
Общество, Городское хозяйство Москвы, Тамбовская область, Белгородская область
Белгородская и Тамбовская области получат дополнительное финансирование
Белгородская и Тамбовская области получат средства на комфортную городскую среду
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости.
Белгородская и Тамбовская области получат дополнительное финансирование на реализацию программ формирования комфортной городской среды, сообщила пресс-служба кабмина
.
"Благодаря принятому решению размер федеральной субсидии, предусмотренной в 2024 году на эти цели для Белгородской области, увеличится до 363,5 миллионов рублей. Для Тамбовской области – до 240 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
С помощью дополнительных средств в Тамбовской области будут обустроены детские игровые площадки, а в Белгородской области благоустроена дворовая территория. Работы должны быть выполнены в этом году.
Благоустройство общественных и дворовых территорий в регионах ведётся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Благодаря этому проекту благоустраиваются парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны и межквартальные пространства, во дворах устанавливаются лавочки и урны, обновляется освещение и асфальтируются проезды.