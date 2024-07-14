https://ria.ru/20240714/finansirovanie-1959544093.html

Белгородская и Тамбовская области получат дополнительное финансирование

Белгородская и Тамбовская области получат дополнительное финансирование - РИА Новости, 14.07.2024

Белгородская и Тамбовская области получат дополнительное финансирование

Белгородская и Тамбовская области получат дополнительное финансирование на реализацию программ формирования комфортной городской среды, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T10:40

2024-07-14T10:40

2024-07-14T10:40

общество

городское хозяйство москвы

тамбовская область

белгородская область

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Белгородская и Тамбовская области получат дополнительное финансирование на реализацию программ формирования комфортной городской среды, сообщила пресс-служба кабмина. "Благодаря принятому решению размер федеральной субсидии, предусмотренной в 2024 году на эти цели для Белгородской области, увеличится до 363,5 миллионов рублей. Для Тамбовской области – до 240 миллионов рублей", - говорится в сообщении. С помощью дополнительных средств в Тамбовской области будут обустроены детские игровые площадки, а в Белгородской области благоустроена дворовая территория. Работы должны быть выполнены в этом году. Благоустройство общественных и дворовых территорий в регионах ведётся в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Благодаря этому проекту благоустраиваются парки, скверы, аллеи, пешеходные зоны и межквартальные пространства, во дворах устанавливаются лавочки и урны, обновляется освещение и асфальтируются проезды.

https://realty.ria.ru/20240514/dizayn-1945884873.html

https://ria.ru/20240506/mishustin-1944068871.html

тамбовская область

белгородская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, городское хозяйство москвы, тамбовская область, белгородская область