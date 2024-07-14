https://ria.ru/20240714/fermer-1959624578.html

Молдавский фермер рассказал о последствиях жары и засухи для аграриев

Молдавский фермер рассказал о последствиях жары и засухи для аграриев - РИА Новости, 14.07.2024

Молдавский фермер рассказал о последствиях жары и засухи для аграриев

Молдавские аграрии могут остаться без урожая кукурузы из-за экстремальной жары и начавшейся засухи, сообщил фермер Сергей Стефанко, продемонстрировав на видео... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T19:09

2024-07-14T19:09

2024-07-14T19:09

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КИШИНЕВ, 14 июл – РИА Новости. Молдавские аграрии могут остаться без урожая кукурузы из-за экстремальной жары и начавшейся засухи, сообщил фермер Сергей Стефанко, продемонстрировав на видео последствия непогоды на кукурузном поле в Каушанском районе республики. Ранее Государственная гидрометеорологическая служба Молдавии сообщила, что с 12 по 17 июля на территории страны будет действовать высший, красный уровень опасности из-за сильной жары. При этом в стране продолжает действовать предупреждение о высоких рисках лесных пожаров и о низкой водности рек, из-за чего население просят экономить воду. "Хочу показать вам реальную ситуацию, о которой вообще не говорят… Я привез экскаватор на кукурузное поле в Каушанском районе, чтобы выкопать яму и проверить, есть ли внизу влага. На глубине около одного метра почва сухая. Никакой влаги. Не будет и кукурузы, если в ближайшую неделю не пойдет дождь. Корни уходят вглубь почвы только на 30-35 сантиметров", — сказал фермер на видео, опубликованном на его странице в соцсети Facebook*.Стефанко отметил, что сельскохозяйственные палаты, предлагаемые министерством сельского хозяйства, не выход из сложного положения фермеров. "Не знаю, чем занимается наше правительство. Министерство сельского хозяйства хочет создать аграрные палаты. Хочу спросить, как они нам помогут в этой ситуации? Третий год подряд у нас катастрофа", — подчеркнул фермер и призвал своих коллег также делиться в социальных сетях последствиями непогоды. Правительство Молдавии в марте одобрило создание сельскохозяйственных палат, чтобы развивать аграрный сектор на региональном и национальном уровне. Согласно документу, сельскохозяйственные палаты предоставят фермерам доступ к ресурсам и информации, включая программы обучения и финансирования, способствуя обмену знаниями и опытом между членами. Сельскохозяйственные палаты будут сформированы на двух уровнях: десять региональных сельскохозяйственных палат и Национальная сельскохозяйственная палата. В прошлом году и в начале нынешнего года в Молдавии прошла серия протестов фермеров. Аграрии требовали от правительства более 22 миллионов долларов в качестве компенсации пострадавшим от кризиса хозяйствам. Тогда переговоры с премьером Дорином Речаном и главой минсельхоза Болей оказались безрезультатными, стороны не смогли прийти к какому-либо решению.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240618/polsha-1953625159.html

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молдавия, россия, дорин речан