Рейтинг@Mail.ru
Эвакуированные под Новороссийском жалуются на интоксикацию - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:09 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/evakuirovannye-1959655794.html
Эвакуированные под Новороссийском жалуются на интоксикацию
Эвакуированные под Новороссийском жалуются на интоксикацию - РИА Новости, 14.07.2024
Эвакуированные под Новороссийском жалуются на интоксикацию
От эвакуированных поступил ряд жалоб на интоксикацию продуктами горения при пожаре под Новороссийском, госпитализаций нет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T23:09
2024-07-14T23:09
происшествия
сергей алтухов
ка-32
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959600187_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cab1d0547758f4a149df0c262bfd1eb6.jpg
КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. От эвакуированных поступил ряд жалоб на интоксикацию продуктами горения при пожаре под Новороссийском, госпитализаций нет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. В воскресенье в МЧС РФ сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно. "Госпитализаций нет. Есть ряд обращений с жалобами на интоксикацию от продуктов горения", - сказал Алтухов, добавив, что речь идет об эвакуированных из-за пожара. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что охранник базы отдыха "Голубая волна" получил ожоги двух предплечий в результате пожара под Новороссийском, от госпитализации отказался.
https://ria.ru/20240714/postradavshiy-1959652738.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Тушение лесного пожара на Кубани
Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники.
2024-07-14T23:09
true
PT0M19S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959600187_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd82911413b92a8ee5ec5387cbfc3a25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, сергей алтухов, ка-32, ми-8 амтш
Происшествия, Сергей Алтухов, Ка-32, Ми-8 АМТШ
Эвакуированные под Новороссийском жалуются на интоксикацию

Эвакуированные под Новороссийском жалуются на интоксикацию продуктами горения

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. От эвакуированных поступил ряд жалоб на интоксикацию продуктами горения при пожаре под Новороссийском, госпитализаций нет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.
В воскресенье в МЧС РФ сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно.
«
"Госпитализаций нет. Есть ряд обращений с жалобами на интоксикацию от продуктов горения", - сказал Алтухов, добавив, что речь идет об эвакуированных из-за пожара.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что охранник базы отдыха "Голубая волна" получил ожоги двух предплечий в результате пожара под Новороссийском, от госпитализации отказался.
Автомобиль скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Один человек пострадал при пожаре под Новороссийском
Вчера, 22:40
 
ПроисшествияСергей АлтуховКа-32Ми-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала