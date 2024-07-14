https://ria.ru/20240714/evakuirovannye-1959655794.html

Эвакуированные под Новороссийском жалуются на интоксикацию

Эвакуированные под Новороссийском жалуются на интоксикацию - РИА Новости, 14.07.2024

Эвакуированные под Новороссийском жалуются на интоксикацию

От эвакуированных поступил ряд жалоб на интоксикацию продуктами горения при пожаре под Новороссийском, госпитализаций нет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T23:09

2024-07-14T23:09

2024-07-14T23:09

происшествия

сергей алтухов

ка-32

ми-8 амтш

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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. От эвакуированных поступил ряд жалоб на интоксикацию продуктами горения при пожаре под Новороссийском, госпитализаций нет, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов. В воскресенье в МЧС РФ сообщили о возгорании лесного массива и травы в районе хутора Дюрсо на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха "Голубая волна". Позже она была полностью потушена. При этом лес продолжил гореть, огонь распространился на площади 51 гектар. К месту возгорания были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. В Новороссийске введен режим ЧС. Вечером воскресенья лесной пожар перекинулся на базы отдыха "Моряк", "Романтик", "Фрегат", откуда люди были эвакуированы заблаговременно. "Госпитализаций нет. Есть ряд обращений с жалобами на интоксикацию от продуктов горения", - сказал Алтухов, добавив, что речь идет об эвакуированных из-за пожара. Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что охранник базы отдыха "Голубая волна" получил ожоги двух предплечий в результате пожара под Новороссийском, от госпитализации отказался.

https://ria.ru/20240714/postradavshiy-1959652738.html

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Тушение лесного пожара на Кубани Кадры тушения лесного пожара на Кубани с привлечением авиатехники. 2024-07-14T23:09 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сергей алтухов, ка-32, ми-8 амтш