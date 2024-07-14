Президент Эстонии выразил обеспокоенность покушением на Трампа
Президент Эстонии о покушении на Трампа: политическое насилие непростительно
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США и сторонники Дональда Трампа во время стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Президент Эстонии Алар Карис заявил, что глубоко обеспокоен покушением на экс-президента США Дональда Трампа, подчеркнул недопустимость политического насилия.
"Я глубоко обеспокоен атакой на экс-президента Дональда Трампа… Политическое насилие непростительно и недопустимо, ему нет места при демократии", - написал он в своем аккаунте в соцсети Х.
Он также пожелал Трампу скорейшего выздоровления.
Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи было видно, как политика под руки уводит охрана, у него было окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.
Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления.
Местные СМИ пишут, что подозреваемый – 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания в примерно 100 метрах от сцены – вне территории, где проводилось мероприятие.