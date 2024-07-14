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Энергодар частично обесточен - РИА Новости, 14.07.2024
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20:27 14.07.2024 (обновлено: 21:22 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/energodar-1959637758.html
Энергодар частично обесточен
Энергодар частично обесточен - РИА Новости, 14.07.2024
Энергодар частично обесточен
Энергодар частично остался без электричества, сообщила администрация города. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T20:27
2024-07-14T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Энергодар частично остался без электричества, сообщила администрация города.&quot;На данный момент Энергодар частично обесточен. Специалисты выполняют аварийные переключения вне территории города. Как только работы будут окончены, свет появится&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, недалеко от него находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года АЭС перешла под управление российских специалистов.
https://ria.ru/20240709/energodar-1958408998.html
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в мире, днепр (город), запорожская аэс, энергодар, европа
В мире, Днепр (город), Запорожская АЭС, Энергодар, Европа
Энергодар частично обесточен

Энергодар частично обесточен, специалисты выполняют аварийные переключения

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Энергодар частично остался без электричества, сообщила администрация города.
«

"На данный момент Энергодар частично обесточен. Специалисты выполняют аварийные переключения вне территории города. Как только работы будут окончены, свет появится", — говорится в публикации в Telegram-канале.

Энергодар расположен на левом берегу Днепра, недалеко от него находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый.
В октябре 2022 года АЭС перешла под управление российских специалистов.
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Энергодаре продолжают восстанавливать энергоинфраструктуру
9 июля, 07:55
 
В миреДнепр (город)Запорожская АЭСЭнергодарЕвропа
 
 
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