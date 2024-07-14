https://ria.ru/20240714/energodar-1959637758.html
Энергодар частично обесточен
Энергодар частично обесточен - РИА Новости, 14.07.2024
Энергодар частично обесточен
Энергодар частично остался без электричества, сообщила администрация города. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T20:27
2024-07-14T20:27
2024-07-14T21:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Энергодар частично остался без электричества, сообщила администрация города."На данный момент Энергодар частично обесточен. Специалисты выполняют аварийные переключения вне территории города. Как только работы будут окончены, свет появится", — говорится в публикации в Telegram-канале.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, недалеко от него находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года АЭС перешла под управление российских специалистов.
https://ria.ru/20240709/energodar-1958408998.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днепр (город), запорожская аэс, энергодар, европа
В мире, Днепр (город), Запорожская АЭС, Энергодар, Европа
Энергодар частично обесточен
Энергодар частично обесточен, специалисты выполняют аварийные переключения