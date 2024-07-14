https://ria.ru/20240714/energodar-1959637758.html

Энергодар частично обесточен

Энергодар частично обесточен - РИА Новости, 14.07.2024

Энергодар частично обесточен

Энергодар частично остался без электричества, сообщила администрация города. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T20:27

2024-07-14T20:27

2024-07-14T21:22

в мире

днепр (город)

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энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости. Энергодар частично остался без электричества, сообщила администрация города."На данный момент Энергодар частично обесточен. Специалисты выполняют аварийные переключения вне территории города. Как только работы будут окончены, свет появится", — говорится в публикации в Telegram-канале.Энергодар расположен на левом берегу Днепра, недалеко от него находится Запорожская АЭС. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности атомная электростанция в Европе — шесть энергоблоков по одному гигаватту каждый. В октябре 2022 года АЭС перешла под управление российских специалистов.

https://ria.ru/20240709/energodar-1958408998.html

днепр (город)

энергодар

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепр (город), запорожская аэс, энергодар, европа