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Экс-агент ФБР рассказала, сколько будет продолжаться политическое насилие

Экс-агент ФБР рассказала, сколько будет продолжаться политическое насилие - РИА Новости, 14.07.2024

Экс-агент ФБР рассказала, сколько будет продолжаться политическое насилие

Политическое насилие в США, подобное покушению на бывшего президента Дональда Трампа в субботу, никуда не денется, пока не устранят его первопричины -... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T19:52

2024-07-14T19:52

2024-07-14T19:52

в мире

сша

пенсильвания

дональд трамп

фбр

покушение на дональда трампа

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ВАШИНГТОН, 14 июл - РИА Новости. Политическое насилие в США, подобное покушению на бывшего президента Дональда Трампа в субботу, никуда не денется, пока не устранят его первопричины - воинственность и риторику демонизации, считает бывший спецагент ФБР Колин Роули. "Поиск "мотивов" в данном случае - это лишь попытка отвлечь внимание, которой СМИ заполнят эфирное время. Но это лишено смысла, как и тысячи случаев ужасного насилия в школах, ресторанах, торговых центрах, на концертах, в религиозных местах. Никаких меры безопасности не могут уменьшить количество подобных эпизодов без ответа на коренные причины", - сказала она РИА Новости. Роули отметила, что всеобщий шок от случившегося удивляет на фоне ежедневно происходящих в США убийств и инцидентов с массовой стрельбой. По ее словам, американцы игнорируют тот факт, что живут в стране "почти постоянных покушений на президентов". "Нужно понимать, что политическое и массовое насилие в США всегда растет в периоды войны или демонизирующих речей, которыми нормализуются убийства миллионов других", - добавила бывший спецагент ФБР. Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР назвало случившееся покушением на жизнь Трампа.

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Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T19:52 true PT2M30S

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа