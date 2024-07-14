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В Крыму опрокинулся минивэн, погиб ребенок - РИА Новости, 14.07.2024
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18:53 14.07.2024 (обновлено: 18:57 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/dtp-1959621825.html
В Крыму опрокинулся минивэн, погиб ребенок
В Крыму опрокинулся минивэн, погиб ребенок - РИА Новости, 14.07.2024
В Крыму опрокинулся минивэн, погиб ребенок
Минивэн вылетел с дороги и опрокинулся в Крыму, пять человек пострадали, погиб девятилетний ребенок, сообщает региональная госавтоинспекция. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:53
2024-07-14T18:57
происшествия
авто
белинский
ленинский район
opel astra
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Минивэн вылетел с дороги и опрокинулся в Крыму, пять человек пострадали, погиб девятилетний ребенок, сообщает региональная госавтоинспекция. "Водитель 1984 года рождения, управляя транспортным средством Opel Vivaro, двигаясь в направлении села Новоотрадное, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги влево с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении. По данным госавтоинспекции, в результате аварии девятилетний ребенок был смертельно травмирован. Водитель и четверо пассажиров, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение. В свою очередь, в прокуратуре республики сообщили, что ДТП произошло районе села Белинское Ленинского района. В автомобиле кроме водителя находились еще девять человек, в том числе пять несовершеннолетних. "В результате дорожно-транспортного происшествия погибла девятилетняя девочка", - уточняется в сообщении ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240713/dtp-1959398438.html
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белинский
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происшествия, авто, белинский, ленинский район, opel astra
Происшествия, Авто, Белинский, Ленинский район, Opel Astra
В Крыму опрокинулся минивэн, погиб ребенок

В Крыму опрокинулся минивэн, 4 человека пострадали, погиб пятилетний ребенок

© Фото : УГИБДД МВД по Республике КрымНа месте ДТП в Крыму
На месте ДТП в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото : УГИБДД МВД по Республике Крым
На месте ДТП в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Минивэн вылетел с дороги и опрокинулся в Крыму, пять человек пострадали, погиб девятилетний ребенок, сообщает региональная госавтоинспекция.
"Водитель 1984 года рождения, управляя транспортным средством Opel Vivaro, двигаясь в направлении села Новоотрадное, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги влево с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении.
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По данным госавтоинспекции, в результате аварии девятилетний ребенок был смертельно травмирован. Водитель и четверо пассажиров, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение.
В свою очередь, в прокуратуре республики сообщили, что ДТП произошло районе села Белинское Ленинского района. В автомобиле кроме водителя находились еще девять человек, в том числе пять несовершеннолетних.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибла девятилетняя девочка", - уточняется в сообщении ведомства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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ПроисшествияАвтоБелинскийЛенинский районOpel Astra
 
 
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