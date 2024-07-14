https://ria.ru/20240714/dtp-1959621825.html
В Крыму опрокинулся минивэн, погиб ребенок
В Крыму опрокинулся минивэн, погиб ребенок - РИА Новости, 14.07.2024
В Крыму опрокинулся минивэн, погиб ребенок
Минивэн вылетел с дороги и опрокинулся в Крыму, пять человек пострадали, погиб девятилетний ребенок, сообщает региональная госавтоинспекция. РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:53
2024-07-14T18:53
2024-07-14T18:57
происшествия
авто
белинский
ленинский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Минивэн вылетел с дороги и опрокинулся в Крыму, пять человек пострадали, погиб девятилетний ребенок, сообщает региональная госавтоинспекция. "Водитель 1984 года рождения, управляя транспортным средством Opel Vivaro, двигаясь в направлении села Новоотрадное, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги влево с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении. По данным госавтоинспекции, в результате аварии девятилетний ребенок был смертельно травмирован. Водитель и четверо пассажиров, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение. В свою очередь, в прокуратуре республики сообщили, что ДТП произошло районе села Белинское Ленинского района. В автомобиле кроме водителя находились еще девять человек, в том числе пять несовершеннолетних. "В результате дорожно-транспортного происшествия погибла девятилетняя девочка", - уточняется в сообщении ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
https://ria.ru/20240713/dtp-1959398438.html
https://ria.ru/20240712/dagestan-1959347404.html
белинский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, белинский, ленинский район, opel astra
Происшествия, Авто, Белинский, Ленинский район, Opel Astra
В Крыму опрокинулся минивэн, погиб ребенок
В Крыму опрокинулся минивэн, 4 человека пострадали, погиб пятилетний ребенок