https://ria.ru/20240714/dtp-1959621825.html

В Крыму опрокинулся минивэн, погиб ребенок

В Крыму опрокинулся минивэн, погиб ребенок - РИА Новости, 14.07.2024

В Крыму опрокинулся минивэн, погиб ребенок

Минивэн вылетел с дороги и опрокинулся в Крыму, пять человек пострадали, погиб девятилетний ребенок, сообщает региональная госавтоинспекция. РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:53

2024-07-14T18:53

2024-07-14T18:57

происшествия

авто

белинский

ленинский район

opel astra

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Минивэн вылетел с дороги и опрокинулся в Крыму, пять человек пострадали, погиб девятилетний ребенок, сообщает региональная госавтоинспекция. "Водитель 1984 года рождения, управляя транспортным средством Opel Vivaro, двигаясь в направлении села Новоотрадное, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего допустил съезд с дороги влево с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении. По данным госавтоинспекции, в результате аварии девятилетний ребенок был смертельно травмирован. Водитель и четверо пассажиров, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Их доставили в медицинское учреждение. В свою очередь, в прокуратуре республики сообщили, что ДТП произошло районе села Белинское Ленинского района. В автомобиле кроме водителя находились еще девять человек, в том числе пять несовершеннолетних. "В результате дорожно-транспортного происшествия погибла девятилетняя девочка", - уточняется в сообщении ведомства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20240713/dtp-1959398438.html

https://ria.ru/20240712/dagestan-1959347404.html

белинский

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, белинский, ленинский район, opel astra