https://ria.ru/20240714/donetsk-1959622208.html

В ДНР полностью уничтожен жилой дом в частном секторе после обстрела ВСУ

В ДНР полностью уничтожен жилой дом в частном секторе после обстрела ВСУ - РИА Новости, 14.07.2024

В ДНР полностью уничтожен жилой дом в частном секторе после обстрела ВСУ

Жилой дом в частном секторе Донецка полностью уничтожен в результате применения украинскими военными предположительно "натовской" артиллерии, заявил... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:56

2024-07-14T18:56

2024-07-14T19:07

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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Жилой дом в частном секторе Донецка полностью уничтожен в результате применения украинскими военными предположительно "натовской" артиллерии, заявил представитель Следственного комитета России. "В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате обстрела полностью уничтожен частный жилой дом в жилом массиве района, где отсутствует вооружение и военная техника. Помимо этого, на месте происшествия обнаружены фрагменты, предположительно от (снаряда - ред.) РСЗО образца стран НАТО", - рассказал журналистам представитель СК РФ. Как передает корреспондент РИА Новости, ракета попала в жилую комнату, где и взорвалась. На месте происшествия был обнаружен фрагмент ракеты с сохранившейся маркировкой на латинице. В момент обстрела в доме никого не было, жильцы уехали на время отпуска, рассказала журналистам их соседка Людмила. "Мы услышали взрыв. У нас разбилось стекло в спальне, увидели, что у нас изрешетило дверь. Все осколки полетели аж в самый зал. Она (хозяйка разрушенного дома) уехала к детям. Её не оказалось в доме, она уехала к детям в отпуск. Должна была 20 числа вернуться домой", - поделилась она с РИА Новости. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки ВСУ 51 раз обстреляли территорию республики, выпустив 138 единиц различных боеприпасов. Ранения различной степени тяжести получили 3 мирных жителя. Повреждения получило 1 жилое домостроение.

https://ria.ru/20240714/vsu-1959619984.html

https://ria.ru/20240714/minoborony-1959568818.html

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Разрушенный жилой дом в частном секторе Донецка Жилой дом в частном секторе Донецка полностью уничтожен в результате применения украинскими военными, предположительно, РСЗО образца стран НАТО, заявил представитель Следственного комитета России. Лишь по счастливой случайности обошлось без жертв – жильцы уехали в отпуск. 2024-07-14T18:56 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины