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Группировка "Днепр" уничтожила израильскую РЛС
Группировка "Днепр" уничтожила израильскую РЛС - РИА Новости, 14.07.2024
Группировка "Днепр" уничтожила израильскую РЛС
Группировка войск "Днепр" уничтожила за сутки до 70 украинских военнослужащих, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун", израильскую РЛС воздушной разведки... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T13:38
2024-07-14T13:38
2024-07-14T13:44
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Группировка войск "Днепр" уничтожила за сутки до 70 украинских военнослужащих, станцию радиоэлектронной разведки "Пластун", израильскую РЛС воздушной разведки RADA RPS-42 и четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 23-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Токаревка Херсонской области, Новокаменка Днепропетровской области, Нестерянка, Пятихатки, и севернее Работино Запорожской области."Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, четыре автомобиля, 155-мм гаубицы М777 производства США и М198 производства США, 152-мм орудие Д-20. Кроме того, за сутки уничтожены станция радиоэлектронной разведки "Пластун", радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 израильского производства и четыре полевых склада боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
Группировка "Днепр" уничтожила израильскую РЛС
Группировка "Днепр" уничтожила израильскую РЛС и до 70 бойцов ВСУ