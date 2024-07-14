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Россия должна быть экономически сильной, заявила Матвиенко - РИА Новости, 14.07.2024
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15:38 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/dialog-1959589365.html
Россия должна быть экономически сильной, заявила Матвиенко
Россия должна быть экономически сильной, заявила Матвиенко - РИА Новости, 14.07.2024
Россия должна быть экономически сильной, заявила Матвиенко
Россия должна быть сильной экономически и иметь самую современную армию, чтобы вести диалог со странами Запада и ставить их на место, заявила председатель... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T15:38
2024-07-14T15:38
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия должна быть сильной экономически и иметь самую современную армию, чтобы вести диалог со странами Запада и ставить их на место, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста."Мы должны быть сильными. Сильными экономически, наша армия должна быть самой современной, мобильной, оснащенной суперсовременным оружием, у нас должны быть мощные вооруженные силы. Только тогда мы можем жёстко вести с этими господами диалог и ставить их на место — что мы сейчас и делаем", - сказала она.Сенатор отметила, что США во главе коллективного Запада пытаются сохранить свою гегемонию через запугивание, через страхи и направление оружия в горячие точки, а также цветные революции. "Может ли хоть один здравомыслящий лидер страны сказать: "Я управляю миром"? Кроме вопросов о состоянии здоровья к такому лидеру — на самом деле, он сказал то, как он думает, как он считает и как американцы видят себя властителями мира", - добавила Матвиенко.
https://ria.ru/20240713/nato-1959382614.html
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россия, сша, совет федерации рф
Россия, США, Совет Федерации РФ
Россия должна быть экономически сильной, заявила Матвиенко

Матвиенко: Россия должна иметь самую современную армию для диалога с Западом

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Россия должна быть сильной экономически и иметь самую современную армию, чтобы вести диалог со странами Запада и ставить их на место, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-1". Комментарий опубликован в Telegram-канале журналиста.
«
"Мы должны быть сильными. Сильными экономически, наша армия должна быть самой современной, мобильной, оснащенной суперсовременным оружием, у нас должны быть мощные вооруженные силы. Только тогда мы можем жёстко вести с этими господами диалог и ставить их на место — что мы сейчас и делаем", - сказала она.
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Сенатор отметила, что США во главе коллективного Запада пытаются сохранить свою гегемонию через запугивание, через страхи и направление оружия в горячие точки, а также цветные революции.
«
"Может ли хоть один здравомыслящий лидер страны сказать: "Я управляю миром"? Кроме вопросов о состоянии здоровья к такому лидеру — на самом деле, он сказал то, как он думает, как он считает и как американцы видят себя властителями мира", - добавила Матвиенко.
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