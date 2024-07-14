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В лагере в Евпатории 19 детей обратились за медпомощью из-за недомогания - РИА Новости, 14.07.2024
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18:48 14.07.2024 (обновлено: 20:45 14.07.2024)
https://ria.ru/20240714/deti-1959621365.html
В лагере в Евпатории 19 детей обратились за медпомощью из-за недомогания
В лагере в Евпатории 19 детей обратились за медпомощью из-за недомогания - РИА Новости, 14.07.2024
В лагере в Евпатории 19 детей обратились за медпомощью из-за недомогания
Проверка ведется по сообщениям СМИ о том, что в евпаторийском детском лагере не менее 19 детей почувствовали недомогание, им оказывается медицинская помощь,... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T18:48
2024-07-14T20:45
евпатория
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
севастополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Проверка ведется по сообщениям СМИ о том, что в евпаторийском детском лагере не менее 19 детей почувствовали недомогание, им оказывается медицинская помощь, возможной причиной стал ротавирус, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале."В средствах массовой информации сообщалось, что в детском лагере в Евпатории не менее девятнадцати детей почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал ротавирус. Детям оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
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евпатория, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, севастополь, россия
Евпатория, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Севастополь, Россия
В лагере в Евпатории 19 детей обратились за медпомощью из-за недомогания

СК начал проверку в лагере в Евпатории после обращения 19 детей за медпомощью

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Проверка ведется по сообщениям СМИ о том, что в евпаторийском детском лагере не менее 19 детей почувствовали недомогание, им оказывается медицинская помощь, возможной причиной стал ротавирус, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.
"В средствах массовой информации сообщалось, что в детском лагере в Евпатории не менее девятнадцати детей почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал ротавирус. Детям оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
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ЕвпаторияСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияСевастопольРоссия
 
 
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