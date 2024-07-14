https://ria.ru/20240714/deti-1959621365.html

В лагере в Евпатории 19 детей обратились за медпомощью из-за недомогания

В лагере в Евпатории 19 детей обратились за медпомощью из-за недомогания - РИА Новости, 14.07.2024

В лагере в Евпатории 19 детей обратились за медпомощью из-за недомогания

Проверка ведется по сообщениям СМИ о том, что в евпаторийском детском лагере не менее 19 детей почувствовали недомогание, им оказывается медицинская помощь,... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T18:48

2024-07-14T18:48

2024-07-14T20:45

евпатория

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

севастополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Проверка ведется по сообщениям СМИ о том, что в евпаторийском детском лагере не менее 19 детей почувствовали недомогание, им оказывается медицинская помощь, возможной причиной стал ротавирус, сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале."В средствах массовой информации сообщалось, что в детском лагере в Евпатории не менее девятнадцати детей почувствовали недомогание и обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, причиной ухудшения состояния стал ротавирус. Детям оказывается необходимая медицинская помощь. По данному факту ГСУ СК России по республике Крым и городу Севастополю проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240711/delo-1959019786.html

евпатория

севастополь

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

евпатория, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, севастополь, россия