https://ria.ru/20240714/deputat-1959626515.html

Украинского депутата задержали за переправку уклониста за границу

Украинского депутата задержали за переправку уклониста за границу - РИА Новости, 14.07.2024

Украинского депутата задержали за переправку уклониста за границу

Депутата Береговского горсовета от фракции "Европейская солидарность" Виктора Саенкова задержали по подозрению в переправке за границу уклониста за 14 тысяч... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T19:19

2024-07-14T19:19

2024-07-14T19:19

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутата Береговского горсовета от фракции "Европейская солидарность" Виктора Саенкова задержали по подозрению в переправке за границу уклониста за 14 тысяч долларов, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Задержан депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктор Саенков. Следователи установили, что он за 14 тысяч долларов помог уклонисту пересечь государственную границу. Во время обыска у Саенкова изъяли взятку в размере 14 тысяч долларов, гранату и охотничье ружье", - приводит слова источника "Страна". Издание уточняет, что речь идет о депутате Береговского городского совета на западе Украины. Против него возбуждено уголовное дело. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941471760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, владимир зеленский, европейская солидарность, верховная рада украины