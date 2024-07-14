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Украинского депутата задержали за переправку уклониста за границу - РИА Новости, 14.07.2024
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19:19 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/deputat-1959626515.html
Украинского депутата задержали за переправку уклониста за границу
Украинского депутата задержали за переправку уклониста за границу - РИА Новости, 14.07.2024
Украинского депутата задержали за переправку уклониста за границу
Депутата Береговского горсовета от фракции "Европейская солидарность" Виктора Саенкова задержали по подозрению в переправке за границу уклониста за 14 тысяч... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T19:19
2024-07-14T19:19
в мире
украина
владимир зеленский
европейская солидарность
верховная рада украины
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутата Береговского горсовета от фракции "Европейская солидарность" Виктора Саенкова задержали по подозрению в переправке за границу уклониста за 14 тысяч долларов, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Задержан депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктор Саенков. Следователи установили, что он за 14 тысяч долларов помог уклонисту пересечь государственную границу. Во время обыска у Саенкова изъяли взятку в размере 14 тысяч долларов, гранату и охотничье ружье", - приводит слова источника "Страна". Издание уточняет, что речь идет о депутате Береговского городского совета на западе Украины. Против него возбуждено уголовное дело. Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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в мире, украина, владимир зеленский, европейская солидарность, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Европейская солидарность, Верховная Рада Украины
Украинского депутата задержали за переправку уклониста за границу

"Страна": на Украине депутат за $14 тысяч помог уклонисту выехать из страны

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Депутата Береговского горсовета от фракции "Европейская солидарность" Виктора Саенкова задержали по подозрению в переправке за границу уклониста за 14 тысяч долларов, сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«
"Задержан депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктор Саенков. Следователи установили, что он за 14 тысяч долларов помог уклонисту пересечь государственную границу. Во время обыска у Саенкова изъяли взятку в размере 14 тысяч долларов, гранату и охотничье ружье", - приводит слова источника "Страна".
Издание уточняет, что речь идет о депутате Береговского городского совета на западе Украины. Против него возбуждено уголовное дело.
Председатель комитета Верховной рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха 4 июля заявил, что ежедневно порядка 200 мужчин призывного возраста пытаются покинуть территорию Украины.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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