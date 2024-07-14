Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане мужчина застрелил человека из-за земельного конфликта - РИА Новости, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:50 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/dagestan-1959630898.html
В Дагестане мужчина застрелил человека из-за земельного конфликта
В Дагестане мужчина застрелил человека из-за земельного конфликта - РИА Новости, 14.07.2024
В Дагестане мужчина застрелил человека из-за земельного конфликта
Житель Дагестана на почве земельного конфликта не менее 13 раз выстрелил из огнестрельного оружия в место скопления людей, в результате один человек погиб, еще... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T19:50
2024-07-14T19:50
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147347/36/1473473657_0:204:2178:1429_1920x0_80_0_0_57b070a52ff2b77fa1ec627da216db3e.jpg
МАХАЧКАЛА, 14 июл - РИА Новости. Житель Дагестана на почве земельного конфликта не менее 13 раз выстрелил из огнестрельного оружия в место скопления людей, в результате один человек погиб, еще трое госпитализированы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По данным следствия, 13 июля… на окраине села Агачаул на почве ранее возникших неприязненных отношений из-за земельного спора между местными жителями произошла драка, в ходе которой один из участников конфликта произвел имеющимся при себе огнестрельным короткоствольным орудием не менее 13 выстрелов в место скопления людей, в результате чего один человек погиб", – говорится в сообщении. По данным ведомства, "еще трое с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение". Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105) и незаконного приобретения, хранения, ношения оружия (ст. 222 УК РФ). По подозрению в совершении преступлений задержан 25-летний житель села Агачаул. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, среди пострадавших были члены одной семьи, в числе раненых – отец и брат убитого.
https://ria.ru/20240525/peterburg-1948349169.html
https://ria.ru/20240703/tyumen-1957013137.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147347/36/1473473657_1:0:2178:1633_1920x0_80_0_0_e71a3dc1f11f9d38c9c0939b08937a96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане мужчина застрелил человека из-за земельного конфликта

СК: мужчина в Дагестане открыл стрельбу из-за спора о земле, один человек убит

© Flickr / Allie VerbovetskayaПолицейские машины в Дагестане
Полицейские машины в Дагестане - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Flickr / Allie Verbovetskaya
Полицейские машины в Дагестане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 14 июл - РИА Новости. Житель Дагестана на почве земельного конфликта не менее 13 раз выстрелил из огнестрельного оружия в место скопления людей, в результате один человек погиб, еще трое госпитализированы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"По данным следствия, 13 июля… на окраине села Агачаул на почве ранее возникших неприязненных отношений из-за земельного спора между местными жителями произошла драка, в ходе которой один из участников конфликта произвел имеющимся при себе огнестрельным короткоствольным орудием не менее 13 выстрелов в место скопления людей, в результате чего один человек погиб", – говорится в сообщении.
Кадры с места штурма квартиры в Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
В Петербурге нейтрализовали мужчину, забаррикадировавшегося в квартире
25 мая, 18:44
По данным ведомства, "еще трое с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение".
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105) и незаконного приобретения, хранения, ношения оружия (ст. 222 УК РФ). По подозрению в совершении преступлений задержан 25-летний житель села Агачаул.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, среди пострадавших были члены одной семьи, в числе раненых – отец и брат убитого.
Драка у торгового центра на улице Широтной в Тюмени - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
В Тюмени рассказали об обстоятельствах ночной драки со стрельбой
3 июля, 08:25
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала