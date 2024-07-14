https://ria.ru/20240714/dagestan-1959630898.html
В Дагестане мужчина застрелил человека из-за земельного конфликта
В Дагестане мужчина застрелил человека из-за земельного конфликта - РИА Новости, 14.07.2024
В Дагестане мужчина застрелил человека из-за земельного конфликта
Житель Дагестана на почве земельного конфликта не менее 13 раз выстрелил из огнестрельного оружия в место скопления людей, в результате один человек погиб, еще... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T19:50
2024-07-14T19:50
2024-07-14T19:50
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МАХАЧКАЛА, 14 июл - РИА Новости. Житель Дагестана на почве земельного конфликта не менее 13 раз выстрелил из огнестрельного оружия в место скопления людей, в результате один человек погиб, еще трое госпитализированы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По данным следствия, 13 июля… на окраине села Агачаул на почве ранее возникших неприязненных отношений из-за земельного спора между местными жителями произошла драка, в ходе которой один из участников конфликта произвел имеющимся при себе огнестрельным короткоствольным орудием не менее 13 выстрелов в место скопления людей, в результате чего один человек погиб", – говорится в сообщении. По данным ведомства, "еще трое с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение". Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105) и незаконного приобретения, хранения, ношения оружия (ст. 222 УК РФ). По подозрению в совершении преступлений задержан 25-летний житель села Агачаул. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, среди пострадавших были члены одной семьи, в числе раненых – отец и брат убитого.
https://ria.ru/20240525/peterburg-1948349169.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Дагестан
В Дагестане мужчина застрелил человека из-за земельного конфликта
СК: мужчина в Дагестане открыл стрельбу из-за спора о земле, один человек убит
МАХАЧКАЛА, 14 июл - РИА Новости.
Житель Дагестана на почве земельного конфликта не менее 13 раз выстрелил из огнестрельного оружия в место скопления людей, в результате один человек погиб, еще трое госпитализированы, сообщили
в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.
"По данным следствия, 13 июля… на окраине села Агачаул на почве ранее возникших неприязненных отношений из-за земельного спора между местными жителями произошла драка, в ходе которой один из участников конфликта произвел имеющимся при себе огнестрельным короткоствольным орудием не менее 13 выстрелов в место скопления людей, в результате чего один человек погиб", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, "еще трое с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение".
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105) и незаконного приобретения, хранения, ношения оружия (ст. 222 УК РФ). По подозрению в совершении преступлений задержан 25-летний житель села Агачаул.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, среди пострадавших были члены одной семьи, в числе раненых – отец и брат убитого.