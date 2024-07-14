https://ria.ru/20240714/dagestan-1959630898.html

В Дагестане мужчина застрелил человека из-за земельного конфликта

В Дагестане мужчина застрелил человека из-за земельного конфликта - РИА Новости, 14.07.2024

В Дагестане мужчина застрелил человека из-за земельного конфликта

Житель Дагестана на почве земельного конфликта не менее 13 раз выстрелил из огнестрельного оружия в место скопления людей, в результате один человек погиб, еще... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T19:50

2024-07-14T19:50

2024-07-14T19:50

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика дагестан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147347/36/1473473657_0:204:2178:1429_1920x0_80_0_0_57b070a52ff2b77fa1ec627da216db3e.jpg

МАХАЧКАЛА, 14 июл - РИА Новости. Житель Дагестана на почве земельного конфликта не менее 13 раз выстрелил из огнестрельного оружия в место скопления людей, в результате один человек погиб, еще трое госпитализированы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике. "По данным следствия, 13 июля… на окраине села Агачаул на почве ранее возникших неприязненных отношений из-за земельного спора между местными жителями произошла драка, в ходе которой один из участников конфликта произвел имеющимся при себе огнестрельным короткоствольным орудием не менее 13 выстрелов в место скопления людей, в результате чего один человек погиб", – говорится в сообщении. По данным ведомства, "еще трое с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение". Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ), покушения на убийство (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105) и незаконного приобретения, хранения, ношения оружия (ст. 222 УК РФ). По подозрению в совершении преступлений задержан 25-летний житель села Агачаул. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах республики, среди пострадавших были члены одной семьи, в числе раненых – отец и брат убитого.

https://ria.ru/20240525/peterburg-1948349169.html

https://ria.ru/20240703/tyumen-1957013137.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан