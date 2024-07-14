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Президент Чехии прокомментировал покушение на Трампа

Президент Чехии прокомментировал покушение на Трампа - РИА Новости, 14.07.2024

Президент Чехии прокомментировал покушение на Трампа

Напряженная атмосфера в обществе не идет на пользу никому, политики должны стараться успокоить ситуацию, а насилию не место в демократическом обществе, заявил в РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T15:46

2024-07-14T15:46

2024-07-14T15:46

в мире

сша

пенсильвания

чехия

дональд трамп

петр павел

джо байден

фбр

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ПРАГА, 14 июл - РИА Новости. Напряженная атмосфера в обществе не идет на пользу никому, политики должны стараться успокоить ситуацию, а насилию не место в демократическом обществе, заявил в воскресенье глава Чехии Петр Павел в связи с покушением на бывшего лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа. "Новость о покушении на кандидата в президенты Дональда Трампа застала меня во время перелета из Хьюстона в Прагу. Насилию не место в демократическом обществе, поэтому нападение на бывшего президента США должно быть безоговорочно осуждено. Напряженная атмосфера в обществе не идет на пользу никому, и необходимо, чтобы политики стремились ситуацию успокоить. Я желаю Дональду Трампу скорейшего выздоровления", - написал Павел в соцсети Х. Дональд Трамп в субботу прервал публичное выступление в Пенсильвании из-за стрельбы. На видеозаписи видно, как политика под руки уводит охрана, у него окровавлено правое ухо. Позже Трамп заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Президент США Джо Байден заявил, что молится о выздоровлении Трампа, однако пока не располагает достаточными фактами, чтобы назвать произошедшее покушением на политика. Позже ФБР заявило, что на Трампа было совершено покушение, но бюро не готово раскрыть личность подозреваемого и назвать его мотивы. По данным ФБР, власти США не знали заранее о подготовке преступления. Местные СМИ пишут, что подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании, штата, где проходил митинг. Сообщается, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены - вне территории, где проводилось мероприятие.

сша

пенсильвания

чехия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Покушение на Дональда Трампа. Полное видео На митинге в Пенсильвании на экс-президента США Дональда Трампа было совершено покушение. Выступление политика перед сторонниками в городе Батлере продлилось всего несколько минут и неожиданно прервалось, когда он рассуждал о проблемах нелегальной миграции. Раздались выстрелы, после чего находившийся на сцене Трамп замолчал. Его окружили телохранители. На данный момент здоровью Трампа ничего не угрожает. 2024-07-14T15:46 true PT2M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, пенсильвания, чехия, дональд трамп, петр павел, джо байден, фбр, покушение на дональда трампа