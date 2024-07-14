https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959659267.html

В Минске рассказали, как Литва вербует белорусов

В Минске рассказали, как Литва вербует белорусов - РИА Новости, 14.07.2024

В Минске рассказали, как Литва вербует белорусов

Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что Департамент государственной безопасности Литвы вербует белорусских граждан, в том числе используя в... РИА Новости, 14.07.2024

2024-07-14T23:41

2024-07-14T23:41

2024-07-14T23:41

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литва

белоруссия

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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Белорусский государственный телеканал ОНТ сообщил, что Департамент государственной безопасности Литвы вербует белорусских граждан, в том числе используя в отношении их метод шантажа. "Периодически со стороны литовских властей подается информация, что в Беларуси вербуют, и даже захватывают литовских граждан. Но не приводятся никаких фактов", - заявили в эфире телеканала. В этой связи там рассказали о двух случаях, когда Департамент государственной безопасности (ДГБ) Литвы завербовал белорусских граждан. В частности, в эфире телеканала показали Александра Мирского, который ранее был известным топ-менеджером в туристической отрасли и некоторое время возглавлял Республиканский союз туристических организаций, был членом межведомственной комиссии по развитию туротрасли при правительстве. Мужчина уже год отбывает наказание в колонии в Белоруссии в условиях усиленного режима: он осужден на 7,5 года за измену государству. "Я приехал в январе 2015 года на форум (в Литву – ред.), садился в машину, и меня жестко приняли сотрудники Департамента государственной безопасности Литвы. После чего меня препроводили в гостиницу, забрали все телефоны, была довольно долгая беседа. На этой беседе я подвергся шантажу, в том числе бизнесом, моей семьей и всем остальным. И я выбрал сотрудничество с этой организацией", - рассказал Мирский. В течение 7 лет он регулярно, два-три раза в год, на территории Литвы передавал литовской стороне интересовавшие ее данные, в том числе о конкретных людях в Белоруссии. "Когда я пытался отказаться от этих встреч, опять переходили к шантажу", - заявил осужденный. Белорусские спецслужбы следили за Мирским некоторое время, прежде чем задержать, чтобы установить сотрудников Департамента государственной безопасности Литвы, которые с ним контактировали. В эфире телеканала заявили, что всего Мирский передал литовским спецслужбам сведения на более чем 100 лиц в Белоруссии. Кроме того, телеканал рассказал историю экс-директора санатория "Беларусь" в Друскининкае Андрея Кобеля, его тоже шантажировали для вербовки. "Давали взятки, которые тот брал, взамен передавал служебные документы и делился информацией. Главным крючком, на который его подсадили спецслужбы, был дом. Его Кобель, обойдя литовские законы, построил в курортной зоне", - сообщили в эфире телеканала. Кобеля белорусский суд приговорил к 9 годам лишения свободы по обвинению в измене государству. По данным телеканала, "таким же образом ДГБ действовал и в отношении подчиненной Кобеля - Елены Раманаускиене", которая осуждена по статье "агентурная деятельность". Кобель и Раманаускиене передавали литовским спецслужбам информацию в том числе на отдельных отдыхающих в санатории. "Просили сообщать, когда приезжает кто-то из высокопоставленных. Спрашивали про некоторых людей из управления делами президента", - рассказала Раманаускиене.

https://ria.ru/20240714/belorussija-1959658579.html

https://ria.ru/20240505/litva-1943936056.html

https://ria.ru/20240506/belorussiya-1944059112.html

литва

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, литва, белоруссия