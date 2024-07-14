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Экс-глава ЦИК Белоруссии рассказала, какими видит выборы в 2025 году - РИА Новости, 14.07.2024
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21:40 14.07.2024
https://ria.ru/20240714/belorussiya-1959646243.html
Экс-глава ЦИК Белоруссии рассказала, какими видит выборы в 2025 году
Экс-глава ЦИК Белоруссии рассказала, какими видит выборы в 2025 году - РИА Новости, 14.07.2024
Экс-глава ЦИК Белоруссии рассказала, какими видит выборы в 2025 году
Экс-глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, руководившая работой комиссии в 1996-2021 годах, считает, что действующий президент республики Александр Лукашенко... РИА Новости, 14.07.2024
2024-07-14T21:40
2024-07-14T21:40
в мире
белоруссия
лидия ермошина
александр лукашенко
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МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Экс-глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, руководившая работой комиссии в 1996-2021 годах, считает, что действующий президент республики Александр Лукашенко будет баллотироваться на высший государственный пост на выборах в 2025 году, но выборы не будут безальтернативными. "Я думаю, что Александр Григорьевич как человек ответственный не бросит народ, страну в беде. Я думаю, что, прекрасно понимая, что других (потенциальных президентов – ред.) нет, они пока еще не выросли, я горячо в это верю и надеюсь, почти на 90 процентов уверена, что все-таки он будет участвовать в выборах", - сказала Ермошина в интервью телеканалу СТВ. Она также не верит в возможность безальтернативных выборов в 2025 году, если Лукашенко будет в них участвовать. "Оголтелой оппозиции не будет. Может, будет парочка "городских" или "республиканских" сумасшедших, но… буквально на уровне подачи документов (в ЦИК – ред.), до кандидатства вряд ли они дойдут. Думаю, самим государством будут предприняты меры, направленные на то, чтобы выборы были альтернативными. И тут нам в помощь партии, есть четыре (зарегистрированные на данный момент в стране – ред.) партии. Возможно, выдвинет своего кандидата… крупная авторитетная организация, имеющая определенное политическое влияние. Я говорю о профсоюзах", - сказала Ермошина. Она подчеркнула, что, на ее взгляд, до безальтернативных выборов ситуация не дойдет. "Кто сказал, что альтернативщики (альтернативные кандидаты – ред.) обязательно враги?" - подчеркнула Ермошина. По ее мнению, во время избирательной кампании в 2025 году если и будет "беспокойство", то оно будет исходить не из общества и не от политических сил, действующих внутри общества, а извне. Ермошина отметила в этой связи роль военных и действующего главы государства, которые обязаны сохранять стабильность. "Это даст полные гарантии того, чтоб выборы пройдут спокойно и организованно", - отметила Ермошина. Выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Лукашенко пока официально не объявлял о принято решении пойти на новый президентский срок. Однако он подчеркивал, что решение баллотироваться на выборах в 2025 году будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://ria.ru/20240705/golosovanie-1957686193.html
https://ria.ru/20240611/vybory-1952159634.html
https://ria.ru/20240424/lukashenko-1942087416.html
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в мире, белоруссия, лидия ермошина, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Лидия Ермошина, Александр Лукашенко
Экс-глава ЦИК Белоруссии рассказала, какими видит выборы в 2025 году

Экс-глава ЦИК Белоруссии Ермошина: выборы не будут безальтернативными

© Фото предослено пресс-службой ЦИК БелоруссииЭкс-глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина
Экс-глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© Фото предослено пресс-службой ЦИК Белоруссии
Экс-глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 июл – РИА Новости. Экс-глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, руководившая работой комиссии в 1996-2021 годах, считает, что действующий президент республики Александр Лукашенко будет баллотироваться на высший государственный пост на выборах в 2025 году, но выборы не будут безальтернативными.
"Я думаю, что Александр Григорьевич как человек ответственный не бросит народ, страну в беде. Я думаю, что, прекрасно понимая, что других (потенциальных президентов – ред.) нет, они пока еще не выросли, я горячо в это верю и надеюсь, почти на 90 процентов уверена, что все-таки он будет участвовать в выборах", - сказала Ермошина в интервью телеканалу СТВ.
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Она также не верит в возможность безальтернативных выборов в 2025 году, если Лукашенко будет в них участвовать. "Оголтелой оппозиции не будет. Может, будет парочка "городских" или "республиканских" сумасшедших, но… буквально на уровне подачи документов (в ЦИК – ред.), до кандидатства вряд ли они дойдут. Думаю, самим государством будут предприняты меры, направленные на то, чтобы выборы были альтернативными. И тут нам в помощь партии, есть четыре (зарегистрированные на данный момент в стране – ред.) партии. Возможно, выдвинет своего кандидата… крупная авторитетная организация, имеющая определенное политическое влияние. Я говорю о профсоюзах", - сказала Ермошина.
Она подчеркнула, что, на ее взгляд, до безальтернативных выборов ситуация не дойдет. "Кто сказал, что альтернативщики (альтернативные кандидаты – ред.) обязательно враги?" - подчеркнула Ермошина.
По ее мнению, во время избирательной кампании в 2025 году если и будет "беспокойство", то оно будет исходить не из общества и не от политических сил, действующих внутри общества, а извне. Ермошина отметила в этой связи роль военных и действующего главы государства, которые обязаны сохранять стабильность. "Это даст полные гарантии того, чтоб выборы пройдут спокойно и организованно", - отметила Ермошина.
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Выборы президента Белоруссии должны пройти не позднее 20 июля 2025 года. Лукашенко пока официально не объявлял о принято решении пойти на новый президентский срок. Однако он подчеркивал, что решение баллотироваться на выборах в 2025 году будет зависеть в том числе от военно-политической обстановки в мире, действий Запада и находящихся за рубежом радикальных представителей белорусской оппозиции.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции были возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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